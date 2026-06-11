«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Відео«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми
Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
Сергій Кислиця: «Російські військові виявилися кращими переговорниками, ніж дипломати»
Сергій Кислиця: «Російські військові виявилися кращими переговорниками, ніж дипломати»
Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
ГоловнаПолітика

Єврорада збереться на засідання 18-19 червня. Одне із пріоритетних питань – Україна

На засіданні очікують виступ Володимира Зеленського.

Єврорада збереться на засідання 18-19 червня. Одне із пріоритетних питань – Україна
Антоніу Кошта оголосив про надання Україні 90 млрд євро
Фото: скриншот

Голова Європейської ради Антоніу Кошта запросив лідерів ЄС на саміт у Брюсселі 18–19 червня, який проходитиме на тлі складної геополітичної ситуації. Головним питанням буде ситуація в Україні. На засіданні очікують виступ Володимира Зеленського. 

Про це йдеться на сайті Євроради

Також обговорюватимуть конкурентоспроможність економіки ЄС, глобальні економічні виклики, новий довгостроковий бюджет ЄС на 2028–2034 роки, а також війну в Україні та ситуацію на Близькому Сході.

Реклама

Особливу увагу приділять зміцненню єдиного ринку («One Europe, One Market») та узгодженню економічної політики ЄС із глобальними дисбалансами, щоб підвищити конкурентоспроможність Європи. Лідери також обговорять необхідність справедливих умов глобальної конкуренції.

Окремий блок присвячено бюджету ЄС, де будуть представлені перші фінансові пропозиції та обговорюватимуться нові джерела доходів Євросоюзу, щоб узгодити амбіції з ресурсами.

Щодо України планується виступ президента Володимира Зеленського. 

«Україна залишається пріоритетним питанням нашого порядку денного, і ми розпочнемо нашу дискусію з виступу президента Зеленського», – йдеться у повідомленні. 

ЄС підкреслює успіхи України на фронті та вважає російські дії неприйнятними. Очікується політичний сигнал підтримки, а також можливий початок відкриття першого переговорного кластеру про вступ України та Молдови до ЄС, що розблокує затриманий процес розширення.

Також лідери обговорять питання безпеки ЄС, зокрема порушення повітряного простору дронами та необхідність посилення оборони східного флангу.

Окремо розглядатиметься ситуація на Близькому Сході – війна в Ірані, криза в Газі та на Західному березі, а також ситуація в Лівані і підтримка режиму припинення вогню.

До порядку денного також входять міграційна політика, виконання попередніх рішень ЄС та боротьба з незаконним обігом наркотиків як комплексна соціальна проблема.

Саміт розпочнеться ввечері 18 червня і завершиться після обіду 19 червня.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies