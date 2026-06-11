Голова Європейської ради Антоніу Кошта запросив лідерів ЄС на саміт у Брюсселі 18–19 червня, який проходитиме на тлі складної геополітичної ситуації. Головним питанням буде ситуація в Україні. На засіданні очікують виступ Володимира Зеленського.

Про це йдеться на сайті Євроради.

Також обговорюватимуть конкурентоспроможність економіки ЄС, глобальні економічні виклики, новий довгостроковий бюджет ЄС на 2028–2034 роки, а також війну в Україні та ситуацію на Близькому Сході.

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Особливу увагу приділять зміцненню єдиного ринку («One Europe, One Market») та узгодженню економічної політики ЄС із глобальними дисбалансами, щоб підвищити конкурентоспроможність Європи. Лідери також обговорять необхідність справедливих умов глобальної конкуренції.

Окремий блок присвячено бюджету ЄС, де будуть представлені перші фінансові пропозиції та обговорюватимуться нові джерела доходів Євросоюзу, щоб узгодити амбіції з ресурсами.

Щодо України планується виступ президента Володимира Зеленського.

«Україна залишається пріоритетним питанням нашого порядку денного, і ми розпочнемо нашу дискусію з виступу президента Зеленського», – йдеться у повідомленні.

ЄС підкреслює успіхи України на фронті та вважає російські дії неприйнятними. Очікується політичний сигнал підтримки, а також можливий початок відкриття першого переговорного кластеру про вступ України та Молдови до ЄС, що розблокує затриманий процес розширення.

Також лідери обговорять питання безпеки ЄС, зокрема порушення повітряного простору дронами та необхідність посилення оборони східного флангу.

Окремо розглядатиметься ситуація на Близькому Сході – війна в Ірані, криза в Газі та на Західному березі, а також ситуація в Лівані і підтримка режиму припинення вогню.

До порядку денного також входять міграційна політика, виконання попередніх рішень ЄС та боротьба з незаконним обігом наркотиків як комплексна соціальна проблема.

Саміт розпочнеться ввечері 18 червня і завершиться після обіду 19 червня.