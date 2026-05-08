24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Президент Бразилії повідомив про прогрес у відновленні відносин з Трампом
Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва
Фото: EPA/UPG

Три години переговорів у Білому домі з президентом США Дональдом Трампом допомогли стабілізувати відносини між Бразилією та Сполученими Штатами, які були напружені через тарифну політику республіканця.

Про це заявив президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва, пише France24.

Обидва лідери мали разом відповісти на запитання журналістів в Овальному кабінеті, але не з'явилися. Це викликало спекуляції про зрив перемовин – на тлі гніву Трампа щодо судового переслідування Бразилією колишнього президента Жаїра Болсонару.

Але Лула, спілкуючись з журналістами в посольстві Бразилії, сказав, що він попросив не проводити пресконференцію. Він повідомив про прогрес у відновленні відносин.

“Ми зробили важливий крок у зміцненні відносин між Бразилією та Сполученими Штатами. Важливо, щоб Сполучені Штати відновили інтерес до того, що відбувається в Бразилії”, – сказав Лула. 

Трамп похвалив “дуже динамічного президента Бразилії” в дописі в соціальних мережах, в якому зазначив, що зустріч з Лулою пройшла “дуже добре”.

Обидва лідери обговорили тарифи, торгівлю, безпеку, критично важливі корисні копалини та організовану злочинність. Торговельні представники США та Бразилії домовилися провести переговори найближчими тижнями, щоб обговорити скасуванням тарифів. 

