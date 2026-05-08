Умєров у США зустрівся з Віткоффом і Кушнером: обговорили звільнення полонених

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров зустрівся зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та радником Джаредом Кушнером. Про це він повідомив у Telegram.

Основну увагу приділили гуманітарному треку: поверненню українських полонених, яких утримує ворог. Це залишається одним із ключових пріоритетів України.

“Також обговорили необхідність активізувати дипломатичний процес і координацію подальших кроків для досягнення достойного миру. За підсумками зустрічі доповів Президенту України Володимиру Зеленському”, – сказав він.

Умєров подякуваи американській стороні за конструктивний діалог і підтримку України.