Умєров у США зустрівся з Віткоффом і Кушнером: обговорили звільнення полонених

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров зустрівся зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та радником Джаредом Кушнером. Про це він повідомив у Telegram.
Основну увагу приділили гуманітарному треку: поверненню українських полонених, яких утримує ворог. Це залишається одним із ключових пріоритетів України.
“Також обговорили необхідність активізувати дипломатичний процес і координацію подальших кроків для досягнення достойного миру. За підсумками зустрічі доповів Президенту України Володимиру Зеленському”, – сказав він.
Умєров подякуваи американській стороні за конструктивний діалог і підтримку України.
- Рустем Умєров прибув до Сполучених Штатів учора. Метою поїздки є переговори із американськими представниками, аби продовжувати дипломатичні кроки. Тристоронні перемовини України, США і Росії не проводилися з лютого. А вчора Росія заявила, що виходить із переговорного процесу і не повернеться, допоки Україна не виведе армію з Донецької й Луганської областей.
- Володимир Зеленський нині повідомив, що влітку Вітофф і Кушнер планують приїхати до України.