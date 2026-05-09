У Берліні провели марш памʼяті українських жертв Другої світової

Захід організували активісти Vitsche Berlin в межах Тижня памʼяті України

“Україна в пам’яті: марш за створення місця пам’яті в Німеччині”
Фото: Фото надане Vitsche Berlin

“У Берліні досі немає офіційно визначеного місця пам’яті, присвяченого українським жертвам Другої світової війни, – розповідає співзасновниця та PR-менеджерка громадської організації Vitsche в коментарі LB.ua. – У Німеччині суспільна пам’ять про Другу світову війну досі значною мірою формується під впливом радянських наративів. Через це українські перспективи часто залишаються непомітними, хоча мільйони українців стали жертвами війни, окупації, депортації, примусової праці, політичних репресій та жорстокої політики винищення”.

Щоб це змінити, активісти Vitsche провели Тиждень пам’яті України. Його завершенням став перформативний меморіальний захід “Україна в пам’яті: марш за створення місця пам’яті в Німеччині”.

8 травня о 18:30 учасники вирушили від вокзалу Фрідріхштрассе до Бундестагу, щоб вимагати створення офіційного меморіального місця в Німеччині, присвяченого українським жертвам Другої світової війни.

Марш включав в себе “Голосіння” та вшанував мільйони українців, чиї страждання досі залишаються непоміченими в німецькій культурі пам’яті.

Також протягом тижня на різних локаціях в Берліні відбувались дискусії, лекції та презентації книжок, присвячені темам історичної памʼяті, деколонізації, Криму та іншим.

