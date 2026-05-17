Дзеркальна відповідь на постійні атаки РФ по українських містах і громадах.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував удари по території Московського регіону РФ і наголосив, що це є відповіддю на затягування Росією війни та постійні атаки по українських містах і громадах.

Про це глава держави написав у своєму зверненні.

"Цілком справедливі наші відповіді на російське затягування війни та удари по наших містах і громадах. Цього разу українські далекобійні санкції досягли Московського регіону, і ми чітко говоримо росіянам: їхня держава повинна закінчити свою війну", – наголосив президент.

Володимир Зеленський також подякував українським виробникам дронів і ракет, а також Службі безпеки України та всім Силам оборони за результативну роботу.

"Дистанція від державного кордону України – більше 500 км. Концентрація російської ППО в Московському регіоні – найбільша. Але долаємо. Слава Україні!" – підкреслив глава держави.

Нагадаємо, 17 травня Московську область РФ атакували безпілотники. Внаслідок ударів виникли пожежі на Солнечногорській наливній станції, у технопарку "Елма" в Зеленограді, а також на території аеропорту "Шереметьєво".