Унаслідок атаки дронів у Підмосков’ї горять паливна станція та технопарк

Також пожежа виникла на території московського аеропорту «Шереметьєво».

Фото: Exilenova +

Уночі 17 травня Московську область РФ атакували безпілотники. Внаслідок ударів виникли пожежі на Солнечногорській наливній станції, у технопарку «Елма» в Зеленограді, а також на території аеропорту «Шереметьєво». 

Про це повідомляють телеграм-канали Astra та Exilenova +.

За інформацією місцевих жителів, у селі Дурикіне пролунали вибухи, після чого спалахнула масштабна пожежа. Опубліковані відео свідчать про ураження Солнечногорської наливної станції — одного з великих паливних об’єктів Московської області.

Станція входить до системи магістральних нафтопродуктопроводів навколо Москви та використовується для зберігання, перекачування й відвантаження бензину та дизельного пального. 

На території розташовані резервуари для пального.

Також повідомляється про пожежу в технопарку «Елма» у Зеленограді. Підприємство спеціалізується на виробництві електронної техніки, оптичних приладів, IT-розробках та науково-дослідній діяльності. У технопарку працюють понад 150 підприємств-резидентів.

Відомо, що «Елма» вже зазнавала атаки у травні 2025 року.

Також унаслідок атаки безпілотників виникла пожежа на території московського аеропорту «Шереметьєво». В адміністрації аеропорту підтвердили падіння уламків БпЛА, однак заявили, що загрози для пасажирів та літаків немає.

