Через російські обстріли на Миколаївщині постраждали двоє цивільних

Упродовж минулої доби, 16 травня ворог атакував три громади Миколаївщини. Двоє людей дістали поранення.

Про це повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Протягом дня та вночі ворог атакував область БпЛА типу "Shahed 131/136". Внаслідок бойової роботи та падіння уламків у Куцурубській громаді пошкоджено будівлю непрацюючого навчального закладу. Постраждалих немає", – зазначає очільник ОВА.

У Миколаївському районі учора ворог пʼять разів атакував FPV-дронами Куцурубську та Галицинівську громади.

Внаслідок обстрілу у Галицинівській громаді постраждали двоє чоловіків віком 51 та 82 роки. 51-річного постраждалого було госпіталізовано, на ранок його стан – середньої тяжкості, без погіршення.

82-річний чоловік лікується амбулаторно. Також пошкоджено автомобіль.