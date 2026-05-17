Нічна повітряна атака , 234 бойові зіткнення, бої на Покровському та Гуляйпільському напрямках, ворожі обстріли, перемога Болгарії на Євробаченні-2026.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 234 бойові зіткнення.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Вільне, Кучерів Яр, Золотий Колодязь, Нове Шахове, Білицьке, Гришине, Василівка, Новомиколаївка, Родинське, Новоолександрівка, Бойківка, Торецьке, Удачне, Сергіївка та Молодецьке.

На Гуляйпільському напрямку відбулися 24 атаки окупантів.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1170 російських окупантів. Загальні втрати противника складають близько 1 348 790 солдатів.

Уночі 17 травня російські окупанти здійснили черговий обстріл Дніпропетровщини. Понад 30 разів ворог атакував чотири райони області безпілотниками та артилерією. Восьмеро поранених.

У Дніпрі внаслідок нічного обстрілу виникли пожежі. Понівечені підприємство та приватні будинки. Також під ворожими обстрілами опинилися Криворіжжя, Синельниківщина і Нікопольщина.

У ніч на 17 травня (з 19:00 16 травня) противник атакував 287 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ.

За попередніми даними, станом на 8:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 279 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, дрони-імітатори типу "Пародія" на півночі, півдні та на сході країни.

Зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння уламків на 7 локаціях.

Уночі 17 травня Московську область РФ атакували безпілотники. Внаслідок ударів виникли пожежі на Солнечногорській наливній станції, у технопарку «Елма» в Зеленограді, а також на території аеропорту «Шереметьєво», повідомляють телеграм-канали Astra та Exilenova +.

За інформацією місцевих жителів, у селі Дурикіне пролунали вибухи, після чого спалахнула масштабна пожежа. Опубліковані відео свідчать про ураження Солнечногорської наливної станції — одного з великих паливних об’єктів Московської області.

Повідомляється і про пожежу в технопарку «Елма» у Зеленограді. Підприємство спеціалізується на виробництві електронної техніки, оптичних приладів, IT-розробках та науково-дослідній діяльності. Відомо, що «Елма» вже зазнавала атаки у травні 2025 року.

Також унаслідок атаки безпілотників виникла пожежа на території московського аеропорту «Шереметьєво». В адміністрації аеропорту підтвердили падіння уламків БпЛА, однак заявили, що загрози для пасажирів та літаків немає.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував удари по території Московського регіону РФ і наголосив, що це є відповіддю на затягування Росією війни та постійні атаки по українських містах і громадах.

"Цілком справедливі наші відповіді на російське затягування війни та удари по наших містах і громадах. Цього разу українські далекобійні санкції досягли Московського регіону, і ми чітко говоримо росіянам: їхня держава повинна закінчити свою війну", – наголосив президент.

"Дистанція від державного кордону України – більше 500 км. Концентрація російської ППО в Московському регіоні – найбільша. Але долаємо. Слава Україні!" – підкреслив глава держави.

У фіналі Євробачення, що відбувся вночі 17 травня, перемогу здобула болгарська представниця DARA з піснею Bangaranga. Українська виконавиця LELEKA стала дев'ятою, отримавши загалом 221 бал.

До першої трійки, крім Болгарії з 516 балами, увійшов Ізраїль (343) і Румунія (296). Загалом участь в фіналі брали 25 країн, а загалом у конкурсі – 35, повідомляє сайт Eurovision.ua.

