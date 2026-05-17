За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Сі попередив Трампа, що "тайванське питання" є вирішальним для відносин між США і Китаю
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб'єктах біля Москви
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов'язаних
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Пройшов перший етап обміну полоненими. Додому повернулися 205 українців (доповнено)
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Перекладач Нільс Хокансон: "В 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають"
Роль Казахстану як ключового партнера України в регіоні посилюється, – Сибіга

“Важливо, щоб Астана залишалася одним із ключових постачальників енергетичних ресурсів у Євразії".

Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив у інтерв'ю виданню The Times of Central Asia, у якому окреслив стратегічні пріоритети співпраці між Києвом та Астаною. 

Сибіга акцентував увагу на розвитку нових логістичних маршрутів та залученні інвестицій у повоєнну відбудову нашої держави.

“Важливо, щоб Казахстан залишався одним із ключових постачальників енергетичних ресурсів у Євразії, одночасно диверсифікуючи та модернізуючи свій енергетичний сектор. Казахстан також є одним із провідних світових виробників урану, який є критично важливим ресурсом для виробництва ядерної енергії. Це відіграє важливу роль у глобальній енергетичній безпеці", – зазначає міністр.

Також Сибіга зосередився на питанні спільної історії та трагедій, зокрема, спроби стирання ідентичності наших народів.

“Стратегічна мета Росії – завершити те, що свого часу розпочала Російська імперія і не змогла довести до кінця радянська влада: викорінення національної ідентичності та знищення самої основи нашого існування як окремої нації”, – підкреслив він.

Очільник МЗС додав, що Україна та Казахстан однаково пам’ятають трагічні сторінки своєї історії: заборони мови й культури, знищення інтелігенції, депортації, репресії та голодомори. “Ми не маємо права допустити, щоб це повторилося знову”, – додав дипломат.

