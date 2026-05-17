Роль Казахстану як ключового партнера України в регіоні посилюється.

Про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив у інтерв'ю виданню The Times of Central Asia, у якому окреслив стратегічні пріоритети співпраці між Києвом та Астаною.

Сибіга акцентував увагу на розвитку нових логістичних маршрутів та залученні інвестицій у повоєнну відбудову нашої держави.

“Важливо, щоб Казахстан залишався одним із ключових постачальників енергетичних ресурсів у Євразії, одночасно диверсифікуючи та модернізуючи свій енергетичний сектор. Казахстан також є одним із провідних світових виробників урану, який є критично важливим ресурсом для виробництва ядерної енергії. Це відіграє важливу роль у глобальній енергетичній безпеці", – зазначає міністр.

Також Сибіга зосередився на питанні спільної історії та трагедій, зокрема, спроби стирання ідентичності наших народів.

“Стратегічна мета Росії – завершити те, що свого часу розпочала Російська імперія і не змогла довести до кінця радянська влада: викорінення національної ідентичності та знищення самої основи нашого існування як окремої нації”, – підкреслив він.

Очільник МЗС додав, що Україна та Казахстан однаково пам’ятають трагічні сторінки своєї історії: заборони мови й культури, знищення інтелігенції, депортації, репресії та голодомори. “Ми не маємо права допустити, щоб це повторилося знову”, – додав дипломат.