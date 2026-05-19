Сирський назвав види контрактів для захисників: від 6 місяців для колишніх до кількарічних для новобранців

Демобілізація наступає коли завершується війна і особливий період. Зараз йдеться про звільнення з військової служби під час війни.

Над цим триває робота разом з міністерством оборони. Всі анонсовані президентом ініціативи розглянули, повідомив в інтерв'ю Мілітарному головком Олександр Сирський.

"Ми детально розібралися з усіма положеннями контракту, з усіма видами грошового забезпечення додаткового. І наразі триває процес обговорення вже безпосередньо в військових частинах. Ми запровадили таку, скажімо, модель, де в обговоренні цих ініціатив приймають участь всі військовослужбовці", – сказав головком.

Сирський назвав це питання чутливим процесом і додав, що люди, які воюють, особливо тривалий час, повинні мати вихід і відстрочку, що залежатиме від того, скільки він провів на полі бою.

Важливо дотриматися балансу, бо ворог постійно намагається нарости його угруповання. Україна повинна адекватно відповідати на зростання чисельності окупантів. Процес має бути контрольованим, а не хаотичним: якщо певну кількість військових звільнили, то набрати треба стільки ж або й більше.

Сирський додав, що обговорювали так звані короткі контракти на 6-9 місяців для військових, що звільнилися за станом здоров'я, але хотіли б долучитися заново. Наступна категорія – контракти на 10 місяців для тих, хто зараз у війську. Наступна – для новобранців на 2, 3 і більше років. І просто мобілізація, без підписання контракту.

Грошове забезпечення для них усіх буде однакове. Мінімальний рівень грошового забезпечення – 30 000 гривень. Доплат будуть насамперед для військових механізованих, штурмових, десантних, піхотних бригад – тих, хто на полі бою.

Якщо відповідний законопроєкт схвалять, то зміни запрацюють. До кінця травня зміни мають оприлюднити.