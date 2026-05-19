Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони…
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
ГоловнаСуспільствоВійна

Сирський назвав види контрактів для захисників: від 6 місяців для колишніх до кількарічних для новобранців

Остаточно зміни повинні презентувати до кінця місяця. 

Сирський назвав види контрактів для захисників: від 6 місяців для колишніх до кількарічних для новобранців
Олександр Сирський
Фото: скриншот відео

Демобілізація наступає коли завершується війна і особливий період. Зараз йдеться про звільнення з військової служби під час війни.

Над цим триває робота разом з міністерством оборони. Всі анонсовані президентом ініціативи розглянули, повідомив в інтерв'ю Мілітарному головком Олександр Сирський. 

"Ми детально розібралися з усіма положеннями контракту, з усіма видами грошового забезпечення додаткового. І наразі триває процес обговорення вже безпосередньо в військових частинах. Ми запровадили таку, скажімо, модель, де в обговоренні цих ініціатив приймають участь всі військовослужбовці", – сказав головком. 

Сирський назвав це питання чутливим процесом і додав, що люди, які воюють, особливо тривалий час, повинні мати вихід і відстрочку, що залежатиме від того, скільки він провів на полі бою. 

Важливо дотриматися балансу, бо ворог постійно намагається нарости його угруповання. Україна повинна адекватно відповідати на зростання чисельності окупантів. Процес має бути контрольованим, а не хаотичним: якщо певну кількість військових звільнили, то набрати треба стільки ж або й більше. 

Сирський додав, що обговорювали так звані короткі контракти на 6-9 місяців для військових, що звільнилися за станом здоров'я, але хотіли б долучитися заново. Наступна категорія – контракти на 10 місяців для тих, хто зараз у війську. Наступна – для новобранців на 2, 3 і більше років. І просто мобілізація, без підписання контракту.

Грошове забезпечення для них усіх буде однакове. Мінімальний рівень грошового забезпечення – 30 000 гривень. Доплат будуть насамперед для військових механізованих, штурмових, десантних, піхотних бригад – тих, хто на полі бою. 

Якщо відповідний законопроєкт схвалять, то зміни запрацюють. До кінця травня зміни мають оприлюднити. 

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies