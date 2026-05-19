У Херсоні чоловік дістав поранення, намагаючись самостійно знешкодити російський дрон

Його доставили до лікарні. 

Фото: З відкритих джерел

У Херсоні 51-річний чоловік отримав поранення, намагаючись самостійно знешкодити російський безпілотник. 

Про це повідомила Херсонська ОДА.

"Орієнтовно о 18:00 у Дніпровському районі Херсона чоловік постраждав, намагаючись самостійно знешкодити російський дрон. Внаслідок детонації 51-річний херсонець дістав уламкові поранення голови, живота та грудної клітини, контузію, вибухову й закриту черепно-мозкову травми", - йдеться в повідомленні. 

Бригада швидкої допомоги доставила постраждалого до лікарні. Його стан – середнього ступеня тяжкості. 

В ОДА нагадують, що в  разі виявлення підозрілих предметів, нерозірваних боєприпасів чи іншої вибухівки, варто відійти на безпечну відстань та повідомити про знахідку за номерами 101 або 102. Розмінуванням займаються виключно професійні сапери. 

