У Херсоні чоловік дістав поранення, намагаючись самостійно знешкодити російський дрон

Його доставили до лікарні.

У Херсоні 51-річний чоловік отримав поранення, намагаючись самостійно знешкодити російський безпілотник.

Про це повідомила Херсонська ОДА.

"Орієнтовно о 18:00 у Дніпровському районі Херсона чоловік постраждав, намагаючись самостійно знешкодити російський дрон. Внаслідок детонації 51-річний херсонець дістав уламкові поранення голови, живота та грудної клітини, контузію, вибухову й закриту черепно-мозкову травми", - йдеться в повідомленні.

Бригада швидкої допомоги доставила постраждалого до лікарні. Його стан – середнього ступеня тяжкості.

В ОДА нагадують, що в разі виявлення підозрілих предметів, нерозірваних боєприпасів чи іншої вибухівки, варто відійти на безпечну відстань та повідомити про знахідку за номерами 101 або 102. Розмінуванням займаються виключно професійні сапери.