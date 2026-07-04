Сирський: ЗСУ нарощують спроможності для знищення російських ударних безпілотників

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Сили оборони продовжують нарощувати можливості для боротьби з російськими ударними безпілотниками. Упродовж червня українські військові знищили майже 5 тисяч ворожих дронів.

Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський за підсумками щомісячної комплексної наради з питань протидії повітряним загрозам.

За словами Сирського, попри те, що Росія продовжує нарощувати ракетно-дронові атаки та збільшує використання реактивних безпілотників і баражуючих боєприпасів, українські Сили оборони послідовно зміцнюють систему протиповітряної оборони, засоби радіоелектронної боротьби та розвивають можливості дронів-перехоплювачів.

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Головнокомандувач наголосив, що Україна щомісяця збільшує кількість екіпажів дронів-перехоплювачів, підвищує рівень їхньої підготовки та ефективність бойового застосування. За його словами, 55% усіх безпілотників, знищених у червні, були уражені саме екіпажами першого ешелону перехоплення.

Сирський також повідомив, що триває розвиток четвертого ешелону перехоплення. До бойової роботи дедалі активніше залучають автоматизовані турелі, які лише за минулий місяць знищили 26 повітряних цілей. Паралельно розгортається мережа пунктів дистанційного керування та відпрацьовуються нові моделі застосування дронів-перехоплювачів.

Окремо Головнокомандувач відзначив роботу армійської авіації Сухопутних військ. У червні бойові вертольоти знищили 338 повітряних цілей, а для підвищення ефективності їх продовжують оснащувати сучасними ракетними установками, оптико-електронними станціями та системами відеоспостереження.

За словами Сирського, значні результати демонструє і система протиповітряної оборони столиці. Дрони-перехоплювачі угруповання ППО Києва протягом червня знищили понад 500 повітряних цілей, а загалом у столичному регіоні було знешкоджено понад 600 засобів повітряного нападу противника.

Україна продовжує посилювати антидроновий захист важливих адміністративних центрів. За підсумками наради Головнокомандувач поставив нові завдання щодо подальшого розвитку системи протидії повітряним загрозам.