Керівник Національного меморіального кладовища: Нічого критичного не сталось, злива прискорила планове підсипання могил

Також просіла велосипедна доріжка поблизу цвинтаря, підрядник поремонтує її за гарантією

Просідання грунту в місцях поховань на військовому меморіальному цвинтарі відбулося не природньо і до катастрофічних наслідків не призвело, стверджує т.в.о. директора державної установи «Національне військове меморіальне кладовище» Ярослав Старущенко, повідомляє кореспондент Lb.ua.

Старущенко зазначив, що вимивання землі після дощу сталося через особливості технології поховання саме в цьому комплексі. Державна спеціальна служба транспорту виконує закопування домовини піщаним грунтом вручну без будь-якого ущільнення грунту.

«Згідно Державних будівельних норм, щоб грунт був стабільний, ущільнений до відмітки, яка не передбачає зсуву, його через кожні 30 см треба трамбувати віброплитами. Ми цього не робимо, це буде наруга над могилою, а просто закопуємо до нульового рівня», – пояснив він.

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Зазвичай на кладовищах на могилі формують пагорб, і осідання грунту тоді менш помітне, бо відбувається за рахунок зменшення його висоти.

«А у нас кладовище особливе, передбачений певний архітектурний стиль і поховання – без пагорбів, відразу ставимо надмогильну споруду. Технологія нашого поховання передбачає періодичне підсипання грунту в межах його просідання», – пояснив керівник держустанови.

Як тільки відбувається помітне ущільнення грунту природнім шляхом, робітники благоустрою просто досипають його до нульового рівня. Це відбувається періодично аж до повного ущільнення.

«Зазвичай це триває щоденно протягом року-півтора від моменту поховання. Це і є концепція поховання на нашому кладовищі», – запевнив Старущенко.

Оскільки 3 липня сталася аномальна злива і за 15-20 хвилин випала кількамісячна норма опадів, це природне ущільнення відбулось прискореними темпами.

«І етапи ущільнення, які мали відбуватися протягом половини року чи року, вже стались і тому всі помітили просідання. Це не щось критичне, просто пришвидшило підсипання, які б виконували поступово: вже зробили їх одночасно», – повідомив керівник.

Як тільки грунт ущільнюється до проєктної відмітки, на похованні знімають тимчасову дерев’яну надмогильну споруду і ставлять постійну гранітну. Негода, за словами Старущенка, скоротила необхідний для стабілізації грунту час і, ймовірно, на військовому кладовищі зможуть встановити гранітні споруди раніше, ніж мали б за розрахунком (через півтора роки після поховання).

«Робітники оперативно відреагували у п’ятницю і продовжили підсипання в суботу, все, що могло викликати негатив, ліквідовано», – заявив він.

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За словами Старущенка, щоб загалом унеможливити зсуви чи розмивання грунтів на кладовищі, додатково була передбачена дренажна мережу під доріжками і вона впоралася з потоками води.

«Після зливи в Віті Поштовій і Мархалівці стояли по кілька днів калюжі, а у нас на кладовищі було максимально сухо. Дрена працює на всі 100%, впорався і вода пішла швидко. Доріжки в межах кладовища всі цілі», – запевнив він.

Крім місць поховань, просідання помітили ще на ділянці велосипедної доріжки поблизу траси Київ-Одеса. Це сталось в місці, де є ще незавершений комплекс будівельних робіт і заплановане прокладання газопроводу для опалення будівель кладовища.

«Тому не було остаточно проведено ущільнення. Відбулось незначне вимивання, але про це вже повідомили підряднику і він в межах гарантійних зобов’язань все виправить, роботи почнуться з 8 липня. Без залучення додаткових коштів з держбюджету», – наголосив Старущенко.