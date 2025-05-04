Сили оборони: ворог проводить розвідувально-пошукові заходи, щоб перевірити українську оборону на Херсонщині

На Придніпровському напрямку російська армія намагається проводити розвідувально-пошукові заходи, щоб перевірити українську оборону та спробувати закріпитись на якомусь невеликому плацдармі в острівній зоні Дніпра.

Про це розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, пише Суспільне.

Острівна частина Дніпра окупантам необхідна для вогневого контролю певних логістичних та водних шляхів. Водночас в армії РФ немає нового особового складу, а всі штурмові групи — це підготовлені російські штурмовики, які пройшли навчання у центрах, розташованих на території тимчасово окупованого Криму, Запорізької та Херсонської областей.

"У нас на півдні ворог не мав успіхів протягом півтора-двох років. Тому зараз намагається з усіх сил прорвати нашу лінію оборони. Щодо самого Херсона і взагалі цього напрямку, то вони не зменшують своєї вогневої активності. Тобто там менше штурмових дій, вони більше нагадують розвідувально-пошукові дії. Тому штурмом і форсуванням їх називати не будемо", — говорить речник Сил оборони півдня.

Ворожа армія не зменшує атак дронами-камікадзе. Наприклад, за добу по Херсону і прилеглих до Дніпра населених пунктах летить як мінімум 200-220 дронів-камікадзе. Крім того, там постійні артилерійські обстріли.

"За тиждень ворог доволі активно почав застосовувати по житловій забудові Херсона керовані авіаційні бомби. Щодо того, чи потрібно армії РФ зараз форсувати Дніпро і захоплювати там плацдарм, вочевидь, на цей час вони зосередили увагу на інших напрямках. У Херсоні, щоб захоплювати якийсь плацдарм, необхідні засоби для форсування Дніпра. Те, що їх наразі не спостерігає наша розвідка, це не означає, що їх не може бути зібрано завтра. Сили оборони України, наша розвідка, завчасно в змозі виявити загрозу, якщо буде десь зібрано таку кількість човнів і людей для проведення цієї форсувальної операції", — говорить Волошин.

Крім цього, російська армія розуміє, що правий берег значно вищий, і здійснити цю операцію буде доволі непросто. Тому вони намагаються провести розвідувально-пошукові дії.

"Наприклад, останні дії РФ були на півдні острівної зони, там, де острови Козулиський, Забич, Бугаз, напроти населеного пункту Кізомис. Він намагається по протоках, через одну протоку на інший острів, й пройти не повністю Дніпро, бо річка доволі широка в цій місцині, а спочатку форсувати декілька проток, захопити плацдарми на певних островах, і вже потім намагатись переправитися на правий берег", — розповів Волошин.