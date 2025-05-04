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Через російські обстріли на Харківщині горять ліси, — ДСНС

Триває ліквідація 11 пожеж, 5 з яких пов’язані з ворожими обстрілами. 

Через російські обстріли на Харківщині горять ліси, — ДСНС
Фото: ДСНС

Унаслідок ранкових обстрілів РФ у Харківській області виникли пожжежі у Борівському лісництві та на території Регіонального ландшафтного парку Червонооскільського природно-заповідного фонду.

Про це повідомляє ДСНС у Харківській області.

"Сьогодні вранці ворог завдав ударів реактивними системами залпового вогню по лісовим масивам Борівської громади Ізюмського району. В результаті обстрілів сталися пожежі на території Борівського лісництва на площі понад 2 га та на території Регіонального ландшафтного парку Червонооскільського природно-заповідного фонду на площі понад 5 га", — ідеться у повідомленні. 

Загалом, на території лісгоспів Харківської області триває ліквідація 11 пожеж, 5 з яких пов’язані з ворожими обстрілами. 

На місці подій працюють співробітники ДСНС, в тому числі піротехнічні розрахунки, а також працівники та техніка лісгоспів.

  • Упродовж минулої доби російські війська завдали 107 ударів по прикордонних територіях Чернігівської, Сумської та Харківської областей. 
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