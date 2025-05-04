Ворожий дрон атакував село Інгулець Херсонської області

Російські окупанти атакували з дрона село Інгулець Херсонської області. Унаслідок ворожої атаки поранень зазнала жінка.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Внаслідок скиду вибухівки з дрона у селі Інгулець постраждала 52-річна жителька. Вона зазнала вибухової та черепно-мозкової травми, контузії та поранення тулуба.

Бригада "екстренки" доправила жінку до лікарні. Потерпіла перебуває у тяжкому стані.