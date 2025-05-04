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Ворожий дрон атакував село Інгулець Херсонської області

Постраждала 52-річна жінка.

Ворожий дрон атакував село Інгулець Херсонської області

Російські окупанти атакували з дрона село Інгулець Херсонської області. Унаслідок ворожої атаки поранень зазнала жінка. 

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Внаслідок скиду вибухівки з дрона у селі Інгулець постраждала 52-річна жителька. Вона зазнала вибухової та черепно-мозкової травми, контузії та поранення тулуба. 

Бригада "екстренки" доправила жінку до лікарні. Потерпіла перебуває у тяжкому стані.

  • Упродовж минулої доби під російськими обстрілами опинилися понад 30 населених пунктів Херсонщини. Ворог атакував критичну і соціальну інфраструктуру. 
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