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На Харківщині пожежа через детонацію боєприпасів охопила 20 га

Через надзвичайно сильний вітер вогонь стрімко поширюється. Вогонь дістався до житлових будинків біля лісу.

На Харківщині пожежа через детонацію боєприпасів охопила 20 га
Фото: ДСНС

В Ізюмському районі Харківської області спалахнула лісова пожежа, яка вже охопила площу у 20 гектарів. 

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

У лісі детонують боєприпаси, залишені російськими військами під час окупації. 

“Готується евакуація місцевих жителів, адже вогонь дістався до житлових будинків біля лісу”, ‒ зазначив очільник ОВА.

На місці працюють підрозділи ДСНС, зокрема піротехнічні розрахунки, а також працівники та техніка лісгоспів.

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Синєгубов додав, що через надзвичайно сильний вітер вогонь стрімко поширюється. Ситуація залишається складною, але контрольованою.

  • Раніше повідомлялося, що внаслідок ранкових обстрілів РФ у Харківській області виникли пожежі у Борівському лісництві та на території Регіонального ландшафтного парку Червонооскільського природно-заповідного фонду.
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