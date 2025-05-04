Сьогодні ворог протягом дня бив по населених пунктах Нікопольського району Дніпропетровської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

“Скеровував свою зброю по районному центру, Покровській та Марганецькій громадах. Застосовував дрони-камікадзе та важку артилерію”, ‒ сказав він.

У лікарні залишаються двоє чоловіків, постраждалих під час денної атаки на Марганець. Потерпілу жінку перевели під амбулаторний нагляд. Під час цього влучання дрона пошкоджено декілька автомобілів.

Загалом у районі пошкоджені інфраструктура, комунальне підприємство, навчальний заклад. Понівечені шість приватних осель, господарські споруди, авто.

На Синельниківщині рятувальники приборкали пожежі, що виникли внаслідок ударів керованими авіабомбами. У Новопавлівській громаді, загинув чоловік, зруйновані два приватні будинки, ще три – потрощені.

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA