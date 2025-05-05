За останню добу гірські рятувальники врятували у Карпатах трьох туристок, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Поблизу урочища Петровець дві жінки 32 і 33 років з Полтавщини втратили орієнтир і звернулися до Служби порятунку.

Попри темну пору доби, дощ і сильний вітер, рятувальники оперативно встановили їх місцеперебування завдяки телефонному зв’язку та звуковим сигналам спецавтомобіля.

Жінок супроводили до службового транспорту, дали гарячі напої та доставили до селища Міжгір’я. Від медичної допомоги вони відмовилися.

Біля підніжжя Смугарського водоспаду травмувалася 46-річна туристка. Рятувальники провели іммобілізацію пошкодженої кінцівки, за 1,5 км доставили жінку до спецтранспорту і передали медикам.

Фото: ДСНС