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У МЗС нагадали, що Друга світова війна почалася з угоди Гітлера і Сталіна

У 1939 році нацистська Німеччина та Радянський Союз домовилися про поділ Європи.

У МЗС нагадали, що Друга світова війна почалася з угоди Гітлера і Сталіна
МЗС України
Фото: Вікіпедія

У Міністерстві закордонних справ України нагадали, що Друга світова війна почалася з угоди нацистської Німеччини та Радянського Союзу.

“Друга світова війна почалася не з одиночного вторгнення – вона почалася з угоди. У 1939 році нацистська Німеччина та Радянський Союз домовилися про поділ Європи”, ‒ йдеться у пресрелізі.

У МЗС зазначили, що через кілька днів вони обидві вторглися до Польщі з протилежних сторін. 

“Пакт Молотова-Ріббентропа заклав основу для жахів, які розгорнулися далі”, ‒ додали дипломати.

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Раніше стало відомо, що Бундестаг не включив послів Російської Федерації та Білорусі до списку запрошених на спеціальне засідання з нагоди річниці закінчення Другої світової війни.

Нещодавно президент США Дональд Трамп оголосив два нових свята – День перемоги у Другій світовій війні – 8 травня і День перемоги у Першій світовій війні – 11 листопада. 
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