У МЗС нагадали, що Друга світова війна почалася з угоди Гітлера і Сталіна

У 1939 році нацистська Німеччина та Радянський Союз домовилися про поділ Європи.

У Міністерстві закордонних справ України нагадали, що Друга світова війна почалася з угоди нацистської Німеччини та Радянського Союзу.

“Друга світова війна почалася не з одиночного вторгнення – вона почалася з угоди. У 1939 році нацистська Німеччина та Радянський Союз домовилися про поділ Європи”, ‒ йдеться у пресрелізі.

У МЗС зазначили, що через кілька днів вони обидві вторглися до Польщі з протилежних сторін.

“Пакт Молотова-Ріббентропа заклав основу для жахів, які розгорнулися далі”, ‒ додали дипломати.

World War II didn’t begin with a lone invasion – it began with a deal. In 1939, Nazi Germany and the Soviet Union agreed to divide Europe. Days later, they both invaded Poland from opposite sides. The Molotov–Ribbentrop Pact laid the groundwork for the horrors that unfolded.… pic.twitter.com/rZwfolYvdJ — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) May 5, 2025

Раніше стало відомо, що Бундестаг не включив послів Російської Федерації та Білорусі до списку запрошених на спеціальне засідання з нагоди річниці закінчення Другої світової війни.

Нещодавно президент США Дональд Трамп оголосив два нових свята – День перемоги у Другій світовій війні – 8 травня і День перемоги у Першій світовій війні – 11 листопада.