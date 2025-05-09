Культурна ініціатива «Фактура 10» спільно з Довженко-Центром і Film at Lincoln Center (Нью-Йорк), представляють ретроспективу «Кіра Муратова: ескізи хаосу». Це перша повна посмертна ретроспектива режисерки у США.

Подія триватиме з 16 по 25 травня 2025 року у Film at Lincoln Center (Нью-Йорк). До програми увійшло 16 фільмів Муратової, включно з відреставрованим у форматі 4К. Це вагома міжнародна ініціатива, яка повертає ім’я Муратової у глобальний кінодискурс та відкриває її творчість новій аудиторії.

16 травня, у п’ятницю, ретроспектива відкриється у «Walter Reade Theater», що в Лінкольн-центрі (Нью-Йорк), прем’єрою знакової стрічки Муратової «Астенічний синдром», відреставрованої у форматі 4K завдяки «Criterion Collection».

Загалом кар’єра одеської режисерки тривала від початку 60-х до моменту її смерті у 2018 році.

Ретроспективу «Кіра Муратова: ескізи хаосу» курують Марта Кузьма, професорка мистецтв Єльської школи мистецтв і головна кураторка «Фактури 10», та кінознавець і письменник Іван Козленко. Співреалізатор проєкту — Національний центр Олександра Довженка в Києві. Ретроспектива відбувається у співпраці з «Film at Lincoln Center», представленим зокрема заступницею програмного директора Медді Віттл, а також «Criterion Collection» і «Janus Films». Ретроспектива є частиною «Фактури 10», ключової ініціативи «RIBBON International».

«Після довгого періоду, протягом якого Муратову як режисерку було позбавлено заслуженого визнання,її роботи, покладені колись на полицю, повернулися у публічну сферу; так, зі стрічками «Короткі зустрічі» й «Довгі проводи» познайомилася французька аудиторія. У пострадянський час фільми авторки знайшли відгук у глядачів і критиків, які віддали належне її неортодоксальному підходу до соціально-політичних умовностей і ритуалів суспільства у процесі трансформації. На думку Муратової, то був період підвішеного стану: після панування ідеології і перед пануванням ринку. Тріумфом Муратової став «Астенічний синдром», де однойменний стан змушує людей засинати, коли вони відчувають страждання» — пише кураторка проєкту Марта Кузьма.