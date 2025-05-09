Одного з керівників Авіньйонського фестивалю звільняють через звинувачення в сексуальному насильстві

Заступник директора Авіньйонського фестивалю П'єр Жандроно піде з посади через звинувачення у сексуальному та гендерно зумовленому насильстві. Про це повідомляє Le Monde.

Звинувачення стосуються періоду, коли Жандроно працював в іншій організації.

За словами директора Авіньйонського фестивалю Тьяго Родрігеса, Жандроно залишить посаду 13 червня “за взаємною згодою”. Він працював у команді фестивалю з лютого 2023. Директор також повідомив, що внутрішнє розслідування, проведене спеціалізованою фірмою, не виявило фактів домагань чи насильства з боку Жандроно під час його роботи на фестивалі. Однак той факт, що проти нього були висунуті звинувачення, створив атмосферу підозри; “йому стало неможливо виконувати свою місію”, – додав Родрігес.

Раніше, Міністерство культури Франції отримало повідомлення про звинувачення Жандроно в сексуальному насильстві; поки прокуратура досліджує справу, міністерство поінформувало Авіньйонський фестиваль, і той розпочав власне розслідування.

Нагадаємо, проти директора Молодого театру Андрія Білоуса висунуті звинувачення в сексуальному насильстві. Триває кримінальне розслідування; утім Білоус продовжує обіймати посаду директора і режисера.