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Одного з керівників Авіньйонського фестивалю звільняють через звинувачення в сексуальному насильстві

Кримінальне розслідування його справи ще триває.

Одного з керівників Авіньйонського фестивалю звільняють через звинувачення в сексуальному насильстві
П'єр Жандроно
Фото: liberation.fr

Заступник директора Авіньйонського фестивалю П'єр Жандроно піде з посади через звинувачення у сексуальному та гендерно зумовленому насильстві. Про це повідомляє Le Monde

Звинувачення стосуються періоду, коли Жандроно працював в іншій організації.

За словами директора Авіньйонського фестивалю Тьяго Родрігеса, Жандроно залишить посаду 13 червня “за взаємною згодою”. Він працював у команді фестивалю з лютого 2023. Директор також повідомив, що внутрішнє розслідування, проведене спеціалізованою фірмою, не виявило фактів домагань чи насильства з боку Жандроно під час його роботи на фестивалі. Однак той факт, що проти нього були висунуті звинувачення, створив атмосферу підозри; “йому стало неможливо виконувати свою місію”, – додав Родрігес.

Раніше, Міністерство культури Франції отримало повідомлення про звинувачення Жандроно в сексуальному насильстві; поки прокуратура досліджує справу, міністерство поінформувало Авіньйонський фестиваль, і той розпочав власне розслідування.

Нагадаємо, проти директора Молодого театру Андрія Білоуса висунуті звинувачення в сексуальному насильстві. Триває кримінальне розслідування; утім Білоус продовжує обіймати посаду директора і режисера.
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