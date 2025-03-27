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Польща призупиняє право просити притулку на кордоні з Білоруссю

Урядовий указ, який розкритикували конституційні експерти та правозахисники, містить деякі дуже обмежені винятки для неповнолітніх без супроводу, вагітних жінок та вразливих людей.

Польща призупиняє право просити притулку на кордоні з Білоруссю
Фото: РАР

Польський уряд фактично призупинив право претендувати на притулок для людей, які незаконно перетинають польсько-білоруський кордон, пише The Guardian.

Уряд вночі поспішно прийняв відповідний імплементаційний акт у письмовій процедурі.

Документ, який розкритикували конституційні експерти та правозахисники, містить деякі дуже обмежені винятки для неповнолітніх без супроводу, вагітних жінок та вразливих людей.

Указ, виданий лише через кілька годин після того, як президент Анджей Дуда підписав відповідний новий закон, призупинив право подавати заяву про надання притулку на східному кордоні країни з Білоруссю на максимально дозволений період у 60 днів. Його може продовжити парламент.

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Урядовий пресреліз звинуватив Білорусь у “організованій операції” з порушення громадського порядку шляхом сприяння нелегальній міграції до ЄС. У ньому зазначено, що нелегальним мігрантам, “для яких Польща ніколи раніше не була цільовою або транзитною країною”, розповідають, як “зловживати” процедурами, щоб отримати захист.

Міністр внутрішніх справ Томаш Сімоняк заявив, що наказ “дає офіцерам прикордонної служби один із ключових інструментів для боротьби з нелегальною міграцією, яка є частиною гібридного акту агресії проти Польщі”.

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