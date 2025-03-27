Зеленський: у ніч після домовленостей Росія енергетику України не атакувала, але неясно, чи це випадковість

Причому в ту ж ніч ворог бив по іншій цивільній інфраструктурі.

Росія боїться будь-якого діалогу і перемовин з Україною, сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю групі каналів Eurovision News під час візиту до Франції, коментуючи переговори в Саудівській Аравії. На цих переговорах Україна і США домовлялися не просто про припинення вогню на морі, а і про відсутність атак проти цивільної інфраструктурі в портах.

Далі була домовленість, що не буде ударів по енергетиці. Україна не битиме по енергетиці Росії, а Росія не мала би бити по українській.

Третя важлива тема, з якою українська делегація їхала до Саудівської Аравії – повернення депортованих українських дітей.

"І ми домовлялися, що Сполучені Штати будуть нам допомагати. І обмін полонених. Військових і цивільних. Ось це була адженда. Вважаю, адженда правильна. Все, що нас наближає до будь-якого припинення вогню, наближає до миру", – сказав він.

Зеленський наголосив, що Росія не захотіли повного припинення вогню і почали висувати умови.

Стосовно моніторингу за дотриманням припинення обстрілів український президент сказав, що попередньої ночі (на 26 березня) не було атак Росії на енергетику, але були атаки проти іншої інфраструктури. Ворог випустив понад 100 дронів.

"Але ми повинні бути чесними – ударів по енергетиці сьогодні вночі не було. Україна не відповідала по енергетиці також", – сказав він.

Зеленський сказав, що невідомо, чи це випадковість, чи ні.

Стосовно додаткових вимог Росії послабити санкції президент сказав, що на переговорах зі США ця тема з українською делегацією не обговорювалася.

"Тому ми не сприймаємо їх будь-які умови", – сказав він, додавши, що після закінчення зустрічі Росії і США була офіційна заява, але потім Москва додатково виставила свій стейтмент.

Спроби припинити вогонь

11 березня США на переговорах у Саудівській Аравії запропонували Україні встановити повний режим припинення вогню. Київ погодився, хоча сам він спершу пропонував припинення вогню по енергетиці – те, що простіше контролювати. Відповідь була за Росією, і вона очікувано не погодилася припиняти бойові дії повністю. Після розмови Дональда Трампа із Путіним у Росії сказали, що готові на припинення вогню лише по енергетиці.

23-25 березня в Ріяді відбулися нові перемовини. США спілкувалися і з Україною, і з Росією – але окремо, прямих переговорів між українцями і росіянами не було. Учора Білий дім опублікував дві окремо заяві про результати домовленостей. Заява про угоду з Україною містила інформацію про досягнення домовленості припинити вогонь у Чорному морі та домовленість не бити по всіх об'єктах енергетики. Також там була прописана згода на участь третіх країн у контролі за дотриманням режиму припинення вогню. А ще – те, що Штати сприятимуть поверненню депортованих дітей і полонених. Заява про угоду з Росією містила ті ж самі дані про припинення вогню і участь третіх країн, але там не було згадано про полонених. Натомість Штати пообіцяли Росії посприяти її поверненню на ринок експорту добрив та агропродукції.

Український президент Володимир Зеленський, коментуючи досягнуті домовленості, сказав, що Вашингтон вважає угоду про припинення вогню чинною з моменту публікації.

Але Росія натомість опублікувала власну заяву, де сказала, що режим запрацює аж після того, як з неї знімуть частину санкцій: стосовно її Россєльхозбанку, кораблів, які (за її словами) перевозять агропродукцію та проти виробників добрив і агропродукції.

Більше про це – в матеріалі "Переговори в Саудівській Аравії: Москва вимагає, Трамп погоджується".