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Розміри лісових пожеж у Південній Кореї подвоїлися за день, кількість загиблих зросла

Щонайменше 26 людей загинули і сотні будівель зруйновані в південно-східній провінції Північний Кьонсан.

Розміри лісових пожеж у Південній Кореї подвоїлися за день, кількість загиблих зросла
Фото: EPA/UPG

Влада Південної Кореї бореться з лісовими пожежами, розміри яких подвоїлися за день, що стало найстрашнішим стихійним лихом у країні, повідомляє The Guardian.

Щонайменше 26 людей загинули (вчора було відомо про 24 жертви) і сотні будівель зруйновані в південно-східній провінції Північний Кьонсан. Керівник служби ліквідації наслідків стихійних лих країни Лі Хан Кюнг заявив, що пожежі оголили “сувору реальність” глобального нагрівання, вказуючи на надсуху погоду та сильний вітер, які посилили збитки.

У постраждалих районах цього сезону випала лише половина середньої кількості опадів, а в країні цього року сталося вдвічі більше пожеж, ніж минулого року.

Понад 36 000 гектарів обвуглені або все ще горять під час найбільшої пожежі, яка почалася в центральному окрузі Уісеонг, що зробило її найбільшою окремою лісовою пожежею в історії Південної Кореї. Близько 37 000 людей були переміщені, повідомляє інформаційне агентство Yonhap.

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Військові випустили запаси авіаційного палива, щоб допомогти пожежним вертольотам гасити вогонь у гірських районах провінції, де пожежі тривають уже майже тиждень. За словами офіційних осіб, було зруйновано понад 300 будівель.

Станом на ранок четверга влада мобілізувала понад 9000 людей і близько 120 гелікоптерів для боротьби з пожежами, повідомив урядовий центр реагування на стихійні лиха.

Остання велика лісова пожежа у Південній Кореї в квітні 2020 року випалила 23 913 гектарів на східному узбережжі.

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