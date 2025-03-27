ЄС закликає громадян робити запаси на 72 години

Єврокомісія наголосила на необхідності для Європи змінити своє мислення, сприяти розвитку культури “готовності” та “стійкості”.

Єврокомісія заявила, що громадяни Євросоюзу повинні запастися достатньою кількістю продовольства та інших необхідних речей, щоб їх вистачило принаймні на 72 години на випадок кризи.

Про це повідомляє CNN.

Єврокомісія наголосила на необхідності для Європи змінити своє мислення, сприяти розвитку культури “готовності” та “стійкості”.

Також Єврокомісія наголошує, що Європа стикається з новою реальністю, затьмареною ризиком і невизначеністю, вказуючи на повномасштабну війну Росії в Україні, зростання геополітичної напруженості, саботаж критичної інфраструктури та радіоелектронну війну як визначні фактори.

Така ініціатива Брюсселя, ймовірно, слугує тривожним сигналом для держав-членів ЄС щодо серйозності безпекової ситуації в блоці.

Єврокомісія вважає, що цивільних осіб слід заохочувати розвивати самозабезпеченість і психологічну стійкість, а в шкільну програму слід ввести уроки “підготовки”, включно з наданням учням навичок боротьби з дезінформацією та маніпулюванням інформацією.