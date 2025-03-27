Трамп оголосив про запровадження мит на автомобілі, вироблені за межами США

Президент США Дональд Трамп підписав указ щодо запровадження мит на автомобілі, вироблені за межами США.

Про це повідомляє Reuters.

“Те, що ми збираємося зробити, - це 25% мито на всі автомобілі, вироблені не в Сполучених Штатах”, - сказав Трамп, і додав, що мито починається з базової ставки в 2,5%.

За словами Трампа, мита набудуть чинності 2 квітня, США почнуть збір грошей 3 квітня.

Президент США запевнив, що якщо деталі виробляються в Америці, а автомобіль ні, ці деталі не будуть оподатковуватись.

Також Трамп запевнив, що мита триватимуть до кінця його терміну.

“Ми збираємося зробити це для всіх країн, і ми зробимо його дуже м’яким. Я думаю, що люди будуть дуже здивовані. У багатьох випадках це буде менше, ніж тариф, який вони стягували з нас десятиліттями. Тому я думаю, що люди будуть дуже, дуже здивовані”, - повідомив очільник Білого дому.

Трамп також запевнив, що Ілон Маск не консультував його щодо автомобільних тарифів, і що той ніколи не просив президента про послугу щодо електромобілів чи чогось іншого.