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Трамп оголосив про запровадження мит на автомобілі, вироблені за межами США

Мита набудуть чинності 2 квітня.

Трамп оголосив про запровадження мит на автомобілі, вироблені за межами США
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп підписав указ щодо запровадження мит на автомобілі, вироблені за межами США.

Про це повідомляє Reuters.

“Те, що ми збираємося зробити, - це 25% мито на всі автомобілі, вироблені не в Сполучених Штатах”, - сказав Трамп, і додав, що мито починається з базової ставки в 2,5%.

За словами Трампа, мита набудуть чинності 2 квітня, США почнуть збір грошей 3 квітня.

Президент США запевнив, що якщо деталі виробляються в Америці, а автомобіль ні, ці деталі не будуть оподатковуватись.

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Також Трамп запевнив, що мита триватимуть до кінця його терміну.

“Ми збираємося зробити це для всіх країн, і ми зробимо його дуже м’яким. Я думаю, що люди будуть дуже здивовані. У багатьох випадках це буде менше, ніж тариф, який вони стягували з нас десятиліттями. Тому я думаю, що люди будуть дуже, дуже здивовані”, - повідомив очільник Білого дому.

Трамп також запевнив, що Ілон Маск не консультував його щодо автомобільних тарифів, і що той ніколи не просив президента про послугу щодо електромобілів чи чогось іншого.

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