Зеленський: ключові питання Ставки – ракетна програма й дрони

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні розповів про сьогоднішню Ставку.

Ключовими питаннями були ракетна програма України й всі типи дронів, які нам потрібні. Також були доповіді щодо застосування дронів, щодо влучності, результатів ураження на фронті.

“Я хочу подякувати усім нашим вітчизняним виробникам, які працюють саме для того, щоб Україна зберігала технологічне лідерство. Також ми працюємо для захисту нашої інфраструктури, щоб були можливості захищатися довгостроково, і це системні рішення, відповідальність за реалізацію – персональна”, - наголосив голова держави.