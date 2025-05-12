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Зеленський: ключові питання Ставки – ракетна програма й дрони

 Також були доповіді щодо застосування дронів.

Зеленський: ключові питання Ставки – ракетна програма й дрони
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні розповів про сьогоднішню Ставку.

Ключовими питаннями були ракетна програма України й всі типи дронів, які нам потрібні. Також були доповіді щодо застосування дронів, щодо влучності, результатів ураження на фронті. 

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“Я хочу подякувати усім нашим вітчизняним виробникам, які працюють саме для того, щоб Україна зберігала технологічне лідерство. Також ми працюємо для захисту нашої інфраструктури, щоб були можливості захищатися довгостроково, і це системні рішення, відповідальність за реалізацію – персональна”, - наголосив голова держави.
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