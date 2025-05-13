ЮНЕСКО допоможе відновити частково зруйновану російським ударом академію імені Бойчука

Зруйнована частина будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука після обстрілу Києва

Бюро ЮНЕСКО в Україні, МКСК та Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. Бойчука підписали Меморандум на відновлення будівель академії. Вони були пошкоджені російським обстрілом 25 березня 2024 року.

Про це повідомляє Укрінформ.

Ректорка академії ім. Бойчука Олена Осадча нагадала, що російським обстрілом був зруйнований навчальний корпус, у приміщенні якого зберігалися архіви, переважно роботи декоративного мистецтва, сакральний живопис, іконопис, вітраж, мозаїка, кераміка, витвори ювелірного мистецтва, текстиль, вишивка, моделювання костюма.

"Ми сподіваємось, що зможемо врятувати частину наших робіт, а якщо не зможемо, то це буде прямим свідченням російського геноциду проти української культури", - зазначила Осадча.

В свою чергу голова Бюро ЮНЕСКО в Україні Кʼяра Децці Бардескі зазначила, що ЮНЕСКО вперше відновлює не тільки культурний обʼєкт, а й освітній. Таким чином об'єднуться всі сфери, що належать до сфери ЮНЕСКО.

Також вона подякувала уряду Японії за підтримку і фінансування необхідних робіт.