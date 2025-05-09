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У французьких коледжах та ліцеях почнуть вивчати українську як другу іноземну

Пілотний проєкт запустять з 2025 навчального року.

У французьких коледжах та ліцеях почнуть вивчати українську як другу іноземну
​Пілотний проєкт запустять з 2025 навчального року.
Фото: Посольство України у Франції

У деяких коледжах та ліцеях Франції почнуть вивчати українську мову як другу іноземну.

Про це повідомило посольство України у Франції.

“Міністерка національної, вищої освіти та досліджень Франції Елізабет Борн повідомила про запуск пілотного проєкту з викладання української мови як другої іноземної у французьких коледжах та ліцеях, починаючи з 2025 навчального року”, - йдеться у повідомленні. 

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Зазначається, що на першому етапі проєкт буде реалізовано в чотирьох академічних регіонах Франції: Паризький регіон, Приморські Альпи (Ніцца), Версаль, Крете́й.

“Це рішення є важливим кроком до ширшого визнання української мови у французькому освітньому просторі”, - наголосили в посольстві.
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