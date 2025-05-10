Імена і долі. Про що говорить ім’я папи Лева XIV?
Імена і долі. Про що говорить ім’я папи Лева XIV?
Вчений-богослов Кирило Говорун: “На конклаві може бути сюрприз”
Вчений-богослов Кирило Говорун: “На конклаві може бути сюрприз”
Дрони під Москвою. Важливо бити не лише по військових заводах, а й по моралі ворога
Дрони під Москвою. Важливо бити не лише по військових заводах, а й по моралі ворога
Хто очолить повоєнну Україну?
Хто очолить повоєнну Україну?
Папа Лев XIV: що його обрання значить для України?
Папа Лев XIV: що його обрання значить для України?
​Чиновники, які влаштували застілля на території “Київводоканалу”, були там на нараді, - КМДА
​Чиновники, які влаштували застілля на території “Київводоканалу”, були там на нараді, - КМДА
Шахи: легендарний Іванчук здивував в Ісландії та переміг в Іспанії
Шахи: легендарний Іванчук здивував в Ісландії та переміг в Іспанії
На Закарпатті від незаконного продажу врятували унікальний кельтський скарб
На Закарпатті від незаконного продажу врятували унікальний кельтський скарб
На Львівщині кіт врятував господарів під час пожежі
На Львівщині кіт врятував господарів під час пожежі
ГоловнаКультура

«Викрадений»: критичний погляд на історію Святого престолу

У прокат вийшов фільм італійського режисера Марко Беллокйо «Викрадений», прем’єра якого відбулася на 76-му Каннському кінофестивалі. Ця драма оповідає про події в Італії кінця ХІХ століття. Однак сюжет картини є насправді актуальним для сьогоднішньої України. Дмитро Десятерик пояснює чому.

Семирічний Едгардо Мортара (Енеа Сала) — середульший з численних дітей Момоло (Фаусто Руссо Алезі) і Маріанни Мортара (Барбара Рончі), відомої єврейської родини в Болоньї. Однієї ночі 1858 року солдати папи Пія IX (Паоло П'єробона) приходять, щоб забрати дитину, мовляв, вона таємно охрещена раніше. Як надалі з’ясують, це зробила католицька служниця Анна (Аврора Каматті) — вона хотіла врятувати душу немовляти, щоб та не потрапила в чистилище. Незважаючи на протести сім'ї, хлопчика забирають до Рима для повторного хрещення й належної католицької освіти. Поки батько відчайдушно намагається подолати несправедливість, Едгардо вирішує бути поступливим і грати роль старанного вихованця, сподіваючись, що співпраця допоможе йому повернутися додому.

Ситуація ускладнюється ще й політичним контекстом, адже триває Рисорджименто — військова кампанія за обʼєднання Італії. Папська держава, якій на ту мить належала Болонья, опонувала революціонерам; місцевий представник папи, інквізитор Феллетті (Фабріціо Гіфуні), що наказав забрати дитину в батьків, має необмежену владу над болонцями. Звісно, Ватикан активно використовує прецедент з Едгардо заради демонстрації влади; хлопчик стає улюбленцем Пія IX та його головного радника, кардинала Антонеллі (Філіппо Тімі).

Кадр з фільму «Викрадений».
Фото: kinorium.com
Кадр з фільму «Викрадений».

Кадр з фільму «Викрадений»
Фото: kinorium.com
Кадр з фільму «Викрадений»

Марко Беллокйо — 85-річний класик італійського соціального реалізму, автор таких фільмів, як «Кулаки в кишені» (1965), «Китай близько» (1967), «Диявол у плоті» (1986), «Осуд» (1991). Суворе католицьке виховання, з одного боку, та ліві переконання (був певний час маоїстом), з іншого, спонукали його знімати фільми, які критично дивляться на Святий престол; «Викрадений» продовжує цей ряд.

Усе, що стосується критики Католицької церкви, в Італії стає злободенним жестом, байдуже, про який історичний період ідеться. Після прем’єри в основному конкурсі Каннського фестивалю фільм отримав бурхливу реакцію в Європі, зібрав понад чотири мільйони доларів в італійському прокаті, отримав номінацію на «Сезар» у Франції та п'ять премій «Давид ді Донателло» (італійський аналог «Оскара»).

Сценарій, написаний Беллокйо у співавторстві з Сусанною Ніккіареллі (авторка рок-байопіку «Ніко 1988»), докладно й неквапно документує обставини викрадення Едгардо й перші спроби його повернення. Однак ця ретельність не поширюється на драматургію. Так, Енеа Сала і Барбара Рончі (в ролі матері Едгардо) грають зворушливо, з усією потужністю італійського мелодраматизму. Але надалі, коли ситуація ускладнюється, коли характер і мотивації Едгардо змінюються, це ніяк не відпрацьовано ані в режисурі, ані в акторських роботах. Яскравий і дещо провокативний виняток — сновидіння, в якому герой Сала виймає цвяхи з рук і ніг Христа, повертаючи того до життя.

Кадр з фільму «Викрадений».
Фото: kinorium.com
Кадр з фільму «Викрадений».

Кадр з фільму «Викрадений».
Фото: kinorium.com
Кадр з фільму «Викрадений».

Власне, Беллокйо потрапив у пастку жанру костюмованого фільму — коли рама стає важливішою за картину, коли вбрання витісняють людей. Причому якраз із вбраннями, історичною атмосферою, антуражем усе гаразд. Художники костюмів Серджіо Балло і Дар'я Кальвеллі виконали колосальну роботу. Інтер'єри й вулиці Італії 1850–70-х років (сценограф фільму — Андреа Касторіна), побутові нюанси аж до киплячого воску для печатки інквізитора — усе це вражає автентичністю. Оператор Франческо Ді Джакомо просто вимальовує кожен кадр — деякі сцени схожі на тогочасний живопис. Єдине, чого регулярно бракує цій візуальній пишноті — гостроти драми, потрібного рівня узагальнень, які зробили б полотно важливішим за обрамлення.

Та все ж «Викрадений», незважаючи на відстань у часі й просторі, є напрочуд актуальним фільмом для нас. Бо те саме, що чинив колись зажерливий папа, робить з нами Росія зараз: викрадає наших дітей, розлучає їх із батьками, промиває малечі мізки, змушує забути своє коріння, свою культуру, аби перетворити на манкуртів, готових захищати своїх викрадачів.

Ця історія надто нам знайома. І вже через це «Викрадений» вартий уваги.

Кадр з фільму «Викрадений».
Фото: kinorium.com
Кадр з фільму «Викрадений».

Кадр з фільму «Викрадений».
Фото: kinorium.com
Кадр з фільму «Викрадений».

Дмитро Десятерик
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies