Сьогодні на Каннському кінофестивалі покажуть три фільми про війну в Україні

Одна зі стрічок - документальна історія про шлях Зеленського від актора до президента під час війни.

Сьогодні відкривається 78-й Каннський кінофестиваль. У рамках "Дня України" відбудеться спеціальний кінопоказ трьох фільмів, присвячених війні. Про це повідомляє Державне агентство України з питань кіно.

"Цей «День України» покликаний нагадати про відданість митців, авторів і журналістів, які розповідають про конфлікт у серці Європи, що триває вже три роки", - йдеться в повідомленні.

Перша стрічка - "Зеленський" Іва Жолана, Лізи Вапне та Аріана Шемена (France 2025, 2h15) документальна історія про шлях Зеленського від актора до президента під час війни.

Фото: Держкіно

"Наша війна" Бернара Анрі-Леві (2025, France-Ukraine, 1h18) новий фільм з фронтів Покровська й Сум, де пліч-о-пліч воюють українці та французькі добровольці.

Фото: Держкіно

"2000 метрів від Авдіївки" - нова робота Мстислава Чернова, автора «20 днів у Маріуполі», про війну на Донеччині.

Фото: Держкіно

в основному конкурсі кіноогляду цього року представлено 22 картини.

Цьогорічний Каннський кінофестиваль триватиме до 24 травня. В основному конкурсі кіноогляду представлено 22 картини.

Старт огляду дасть картина "Поїхати одного разу" французького режисера Амелі Боннен. Також на церемонії відкриття почесною "Золотою пальмовою гілкою" буде нагороджено американського актора Роберта Де Ніро.

Журі основного конкурсу очолила французька акторка Жюльєтт Бінош, також до складу журі увійшли режисери Хон Сан Су, Карлос Рейгадас, Паял Кападіа, Дьєдо Хамаді, актор Джеремі Стронг, акторки Голлі Беррі та Альба Рорвахер, письменник Лейла Слімані.

Читайте також про минулорічний фестиваль у матеріалі LB.uа "Канни 2024: розчарування, відкриття й усюдисущі росіяни".