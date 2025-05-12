​Чиновники, які влаштували застілля на території “Київводоканалу”, були там на нараді, - КМДА
​Чиновники, які влаштували застілля на території “Київводоканалу”, були там на нараді, - КМДА
Голова ДПС: «Часто з бізнесом бракує просто чесної розмови: "Ти тут трохи недоплатив. Вибач, маєш виправити. Така наша робота"»
Голова ДПС: «Часто з бізнесом бракує просто чесної розмови: "Ти тут трохи недоплатив. Вибач, маєш виправити. Така наша робота"»
На Закарпатті від незаконного продажу врятували унікальний кельтський скарб
На Закарпатті від незаконного продажу врятували унікальний кельтський скарб
У Київській держадміністрації дали чітке роз’яснення щодо підпорядкування структур КМДА і КМВА
У Київській держадміністрації дали чітке роз’яснення щодо підпорядкування структур КМДА і КМВА
Хто очолить повоєнну Україну?
Хто очолить повоєнну Україну?
Папа Римський Лев XIV звинуватив Росію в імперіалістичному вторгненні в Україну та злочинах проти людяності
Папа Римський Лев XIV звинуватив Росію в імперіалістичному вторгненні в Україну та злочинах проти людяності
Обшуки у Нацгвардії: у МВС відсторонили шістьох посадовців
Обшуки у Нацгвардії: у МВС відсторонили шістьох посадовців
Жінка в церкві нехай мовчить? Чи справді християнство є чоловічою релігією?
Жінка в церкві нехай мовчить? Чи справді християнство є чоловічою релігією?
МЗС України відреагувало на жорстке затримання у центрі Будапешта українського ексдипломата за “шпигунство”
МЗС України відреагувало на жорстке затримання у центрі Будапешта українського ексдипломата за “шпигунство”
ГоловнаПолітика

Зеленський підписав ратифікацію угоди про ресурси між Україною та США

Президент підписав ратифікацію угоди 12 травня.

Зеленський підписав ратифікацію угоди про ресурси між Україною та США
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський підписав Закон про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.

Про це йдеться у картці документа на сайті Верховної Ради.

Фото: скріншот

8 травня Верховна Рада ратифікувала Угоду про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови. "За" проголосували 338 народних депутатів.

10 травня відповідний закон скерували до президента, а вже 12 числа голова держави підписав цей документ.

Угода між Україною і США

  • Ідею надання доступу партнерам до корисних копалин України висловлювали ще в президентському плані перемоги, але активна робота в цьому напрямку почалася після зміни влади в США. Дональд Трамп, який неодноразово заявляв, що Штати мають отримати компенсацію за мільярди доларів допомоги, наданих українцям, схвально поставився до такої пропозиції. Щоправда, Штати на початку намагалися прописати в договорі український борг у $300 млрд – нібито стільки Україна отримала від них для боротьби з окупантами. Ці цифри не підтвердили ні Київ, ні аналітики. Зрештою, після місяців обговорень, Вашингтон визнав, що надана допомога становила близько 100 млрд доларів, а в Угоді взагалі прибрали згадки про борг. 
  • Рамковий документ, за яким мав з'явитися детальний, збиралися підписати наприкінці лютого під час візиту Володимира Зеленського до Штатів. Підписання зірвалося в зв'язку з недружньою розмовою між президентами в Овальному кабінеті. Та попри це Україна продовжувала засвідчувати готовність до укладання угоди. Зрештою в квітні підписали рамковий документ – у онлайн-форматі, а 30 квітня – повноцінну угоду, передбачену на 10 років. Без боргів, але і без згадок про гарантії безпеки. 
  • Угода передбачає створення спільного фонду України і США. Штати можуть робити внески як коштами, так і військовою підтримкою. Протягом перших десяти років кошти з фонду повинні реінвестувати в Україну. 
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies