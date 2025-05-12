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Данія починає головування в Арктичній раді

Данія призначила міністра закордонних справ Гренландії Вівіан Моцфельдт новим головою ради.

Данія починає головування в Арктичній раді
Засідання Арктичної ради
Фото: adastra.org.ua

Данія перейняла від Норвегії головування в Арктичній раді, членами якої є 8 держав. 

Про це повідомляє AP.

Данія призначила Вівіан Моцфельдт, міністра закордонних справ Гренландії, новим головою ради.

Арктика має залишатися регіоном, де напруженість вирішується дипломатичним шляхом, де права корінних народів захищені та де панує співпраця. Зараз це важливіше, ніж будь-коли. Ми твердо віримо, що співпраця продовжуватиме розвиватися — навіть у невизначені часи — і призведе до міцнішого, стійкішого майбутнього для Арктики та її народів”, - запевнила Моцфельдт.

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Арктична рада укладає обов'язкові угоди щодо захисту навколишнього середовища та надає голос корінним народам регіону. Водночас вона не займається питаннями безпеки.

Членами Ради є Росія, США, Канада, Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія та Швеція. Крім того, 6 організацій, що представляють корінні народи Арктики, є її постійними учасниками. А Франція, Німеччина, Китай, Японія, Індія та Корея беруть участь у засіданнях як спостерігачі.
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