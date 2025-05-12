Зеленський обговорив з Ердоганом ключові деталі зустрічі в Туреччині

Володимир Зеленський наголосив на необхідності того, щоб партнери забезпечили моніторинг припинення вогню.

Президент України Володимир Зеленський розповів про свою розмову з турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом.

“Обговорили ключові деталі зустрічі в Туреччині, яка може допомогти в закінченні війни. Вдячний за підтримку та готовність на найвищому рівні сприяти дипломатії. Однаково бачимо необхідність припинення вогню”, - зазначив Володимир Зеленський.

Він наголосив на необхідності того, щоб партнери забезпечили моніторинг припинення вогню.

Президент запевнив, що Україна готова до прямих перемовин із Путіним. Всі у Європі працюють заради довгострокового гарантування безпеки і перебуватимуть в постійному контакті з Америкою.

“Домовилися з Президентом Ердоганом про подальшу спільну роботу заради того, щоб мир був”, - підсумував голова держави.

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