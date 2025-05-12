Зеленський обговорив з Ердоганом ключові деталі зустрічі в Туреччині

Президент України Володимир Зеленський розповів про свою розмову з турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом.
“Обговорили ключові деталі зустрічі в Туреччині, яка може допомогти в закінченні війни. Вдячний за підтримку та готовність на найвищому рівні сприяти дипломатії. Однаково бачимо необхідність припинення вогню”, - зазначив Володимир Зеленський.
Він наголосив на необхідності того, щоб партнери забезпечили моніторинг припинення вогню.
Президент запевнив, що Україна готова до прямих перемовин із Путіним. Всі у Європі працюють заради довгострокового гарантування безпеки і перебуватимуть в постійному контакті з Америкою.
“Домовилися з Президентом Ердоганом про подальшу спільну роботу заради того, щоб мир був”, - підсумував голова держави.
Що передувало
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Володимир Путін заявив, що "пропонує відновити прямі перемовини без будь-яких додаткових умов" в найближчий четвер, 15 травня в Стамбулі.
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Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву Путіна щодо відновлення прямих перемовин про припинення вогню і заявив, що Україна готова до зустрічі.
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Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган погодився на пропозицію провести переговори між Росією та Україною у Стамбулі 15 травня.