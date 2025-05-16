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Каллас: політична ізоляція і санкції необхідні для тиску на Росію

Каллас наголосила на важливості єдності.

Каллас: політична ізоляція і санкції необхідні для тиску на Росію
Кая Каллас
Фото: EPA/UPG

Висока представниця ЄС Кая Каллас заявила про необхідність продовження тиску та політичної ізоляції РФ і додала, що "усі хочуть миру – окрім Росії". 

Про це Кая Каллас написала у мережі "Х".

"Усі хочуть миру – окрім Росії. Санкції та політична ізоляція необхідні для продовження тиску на Росію", – зазначила Кая Каллас.

При цьому євродипломат наголосила на важливості єдності: "Ось чому єдність має більше значення, ніж будь-коли".

  • 16 травня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час зустрічі лідерів з усієї Європи в Албанії заявила, що ЄС працює над новим пакетом санкцій, щоб посилити тиск на Путіна через війну в Україні.
  • Рада ЄС у закордонних справах планує 20 травня затвердити одразу чотири санкційні пакети проти Росії: щодо гібридної діяльності Росії, порушень прав людини та застосування хімічної зброї і до 17-го пакета увійдуть 75 індивідуальних обмежень і санкції проти близько 200 суден, які використовуються Росією для обходу нафтових санкцій.
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