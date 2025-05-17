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Мер Києва зареєстрував арсенал зброї вартістю майже 2 млн гривень

Окремо Віталій Кличко задекларував мисливський нарізний карабін TS HTI вартістю 536,22 тис. грн.

Мер Києва зареєстрував арсенал зброї вартістю майже 2 млн гривень
Мер Києва Віталій Кличко
Фото: пресслужба

Міський голова Києва Віталій Кличко задекларував у якості подарунка колекцію зброї вартістю майже 2 млн від брата Володимира.

Про це пише "Главком" з посиланням на декларацію Кличка.

Зазначається, що український боксер Володимир Кличко подарував меру Києва колекцію зброї на суму 1,74 млн грн. 

Віталій Кличко вніс зміни у майновому стані 14 травня. Зокрема, він задекларував подарунок у негрошовій формі загальною вартістю 1,21 млн грн, який дістався йому від молодшого брата ще в жовтні 2023 року. До подарункового набору від Кличка-молодшого ввійшли:

  • пістолет "Форт" 12Р, помпова рушниця Fabarm (SDASS pump-action) і карабін ОП СКС 7,62 загальною вартістю 120,39 тис. грн;
  • карабін Desert Tech SRS Rifle за 252,49 тис. грн;
  • карабін нарізний POF USA Minuteman 14.5'' 223 REM DI за 125,84 тис. грн;
  • ствольна коробка Daniel Defense 223, затвор Daniele Defense 223 та два стволи загальною вартістю 396,16 тис. грн;
  • карабін нарізний POF USA P-415, кал. 223 rem, модель POF P-415 за 156,64 тис. грн;
  • ствол нарізний Deseret Tech SRS, кал. 38, модель Desert Tech SRS.

Окремо Віталій Кличко задекларував ще один подарунок у негрошовій формі від молодшого брата – карабін мисливський нарізний TS HTI, кал. 408 СТ, модель TS HTI торгової марки "Тактичні системи" за ціною 536,22 тис. грн. 

Ця зброя поповнила колекцію мера Києва 1 серпня 2024 року.

  • Рух ЧЕСНО проаналізував декларації колишніх членів ОПЗЖ, щоб зрозуміти, як змінилися їхні статки у 2024 році.
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