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СБУ затримала посадовця однієї з лікарень Львівщини, який заробляв на ухилянтах

Посадовця однієї з районних лікарень Львівщини викрили на хабарі.

СБУ затримала посадовця однієї з лікарень Львівщини, який заробляв на ухилянтах

Посадовець, який також був відповідальним за експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (колишній МСЕК), вимагав хабарі за продовження груп інвалідності.

Про це повідомили в управлінні СБУ Львівської області.

Встановлено, що фігурант вимагав гроші за «допомогу» у продовженні військовозобов’язаному III групи інвалідності, щоб ухилянт мав змогу уникнути призову на військову службу за мобілізацією.

Вартість такої «послуги» посадовець оцінював у 2 500 доларів США з людини.

Правоохоронці затримали його «на гарячому» після отримання всієї суми неправомірної вигоди.

Фото: СБУ

Під час санкціонованих слідчих дій виявлено та вилучено медичну документацію та чорнові записи з доказами, а також гроші, походження яких встановлюється.

Посадовцю медзакладу вже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Йому обрано міру запобіжного заходу - тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Фото: СБУ

Триває слідство для встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності всіх осіб причетних до вказаної протиправної схеми.

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