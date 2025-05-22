Довгопол розповів, чому в Україні важко звільнити лікаря, який порушує правила медзакладу

Такі рішення ухвалюють емоційно.

Про це розповів співзасновник Харківської експертної групи підтримки медреформи Михайло Довгопол в інтерв'ю проєкту LB.ua “Боляче”.

За його словами, звільнити медика, який порушує правила закладу, можна за певним алгоритмом: “У тебе в закладі є вимоги. Вони чітко доведені до персоналу, проведені наказами. Є внутрішні процедури контролю, оцінки і зворотного зв'язку. І коли людина робить щось не так, вона кілька разів отримує попередження. Потім її штрафують, потім ще щось. Усе це задокументовано. І якщо людина систематично порушує задокументовані вимоги закладу і це підтверджено процедурами, тоді ти маєш повне право її звільнити”.

Однак, на думку експерта, проблема в тому, що усіх цих процедур в закладах, як правило, немає.

“Такі рішення приймають емоційно: "Ах, так, я тебе звільню". І потім ми дивимося: "Оу, лікар пішов і потім поновився. Чому? Держава, суди продажні!””, - каже він.

Друга проблема, за словами Довгопола, психологічна.

“Щоб коректно звільнити людину, з нею фактично треба конфліктувати. Я не бачив ще директорів, які люблять конфліктувати”, - додає експерт.

Повністю розмову читайте тут.