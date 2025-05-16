Причин для паніки немає, але якісно мийте руки: що треба знати про спалахи гепатиту А в Україні

Станом на ранок 15 травня в Києві зареєстрували 59 хворих на гепатит А, з них 29 — діти. 39 людей, зокрема 19 дітей, госпіталізували.

Спалахи гепатиту А реєструють і в інших регіонах, наприклад, на Закарпатті.

LB.ua звернулася до Центру громадського здоров'я і доцента кафедри педіатрії, імунології, інфекційних та рідкісних захворювань ННІ «Європейська медична школа», голови Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) Федора Лапія за поясненнями, що це за хвороба, чому почастішали її випадки, кому та чим загрожує, як не захворіти.

Фото: facebook/Федір Лапій Федір Лапій

Чому стався спалах гепатиту А

Як пояснюють у Центрі громадського здоров'я, гепатит А (ГА) — це захворювання печінки вірусного походження, яке може мати як легкий, так і важкий перебіг.

Вірус гепатиту А передається через вживання забруднених продуктів або води.

Ризик інфікування вірусом пов’язаний із забрудненістю води людськими фекаліями і з якістю миття рук.

Після перенесеного захворювання на ГА формується довічний імунітет.

За словами Федора Лапія, Україна належить до країн з помірною поширеністю гепатиту А. Вірус передається фекально-оральним шляхом. В Україні досі є вигрібні ями, вміст з яких може потрапляти у воду. Грубо кажучи, хворий на гепатит А пішов у туалет, а вміст вигрібної ями потрапив у воду, яку людина вживає та якою миє продукти.

Нечистоти також потрапляють у водопровід з каналізації, коли труби діряві.

Ще одна причина — несанкціонована торгівля, недотримання правил гігієни кухарями, продавцями тощо.

Фекалії з вірусом потрапляють у систему водопостачання, або носій не миє рук після туалету і продає на ринку продукти чи готує їжу, якої потім термічно не обробляють. Так вірус поширюється, і людина без імунітету, яка не перенесла хвороби в дитинстві, заражається, розвиваються симптоми.

Є ще один шлях передачі захворювання — орально-анальний секс. За словами Лапія, такі випадки описані в науковій літературі, але для цього треба, щоб хвора на гепатит людина мала можливість і бажання займатися сексом. Він додає, що за певних обставин гепатитом А можна заразитися і при поцілунках: якщо така людина має звичку совати до рота непомиті після туалету руки.

Фото: volynnews.com Інфекційне відділення у Володимирі-Волинському на Волині

У ЦГЗ кажуть, що відібрали проби води для бактеріального, хімічного та вірусологічного дослідження на вірус гепатиту А в трьох навчальних закладах Києва, де стався спалах, бутильованої води в укриттях і у двох бюветних комплексах району — результати в межах норми. Епідеміологічне розслідування триває.

Симптоми

Інкубаційний період вірусного гепатиту А (з моменту інфікування до перших клінічних проявів) зазвичай триває 14–28 днів. Симптоми можуть бути як легкими, так і тяжкими. Найпоширеніші:

виражена загальна слабкість і підвищена втомлюваність;

підвищення температури тіла;

втрата апетиту;

діарея;

блювота;

неприємні відчуття в животі;

важкість у правому підребер’ї;

потемніння сечі (до коричневого кольору);

жовтяниця (пожовтіння склер і шкіри) — буває у 70 % дорослих.

Фото: visioncenter.org жовтяниця

Не в кожного інфікованого проявляються всі симптоми, тому всі, хто контактував з підтвердженими хворими, мають обов’язково повідомити про свій стан і вакцинальний статус сімейному лікарю та пройти обстеження.

Діти й дорослі можуть хворіти по-різному

Лапій пояснює, що діти часто хворіють на гепатит А, але спалахи не фіксують. Бо діти, особливо маленькі, часто не мають симптому жовтяниці — найхарактернішого симптому хвороби, і лікарі серед них не діагностують гепатит А, бо не виникає підозри на цю інфекцію. Адже інші симптоми схожі з симптомами отруєння або кишкового вірусу: блювота, діарея, температура тощо: «Є окреме дослідження в Україні, зокрема по Києву, що близько 80 % або більше дорослих після 18 років уже мають імунітет до гепатиту А».

У дорослих і підлітків, які заражаються гепатитом, жовтяниця розвивається набагато частіше. Саме вони і роблять статистику, через яку фіксують спалахи захворювання.

«Насправді такі спалахи в містах можуть свідчити про покращення санітарно-побутових умов. Тому що накопичується частка дорослих без імунітету до гепатиту А. Тобто вони не перехворіли на нього в дитинстві», — каже Лапій.

За його словами, нинішній спалах гепатиту А не те, що має особливо хвилювати: «Гепатит не дає хронічної інфекції, це не гепатит В або С. Так, у дорослих він перебігає досить серйозно. Але я більше переймався б зараз кором, а не гепатитом А».

Чи можна померти від гепатиту А

Федір Лапій застерігає, що гепатит А навіть у дітей, у яких перебіг легший, може викликати важкі наслідки — навіть летальні. Йдеться про дітей, які мають патологію печінки, хронічний гепатит чи ураження печінки іншої природи. Але найчастіше тяжкі форми гепатиту А зустрічаються в дорослих. Чим старший пацієнт, тим тяжчий перебіг.

Фото: inf.lic.org.ua Консультація дитячого лора у Черкаській міській інфекційній лікарні

Є так звані блискавичні форми, коли за короткий період масово гинуть клітини печінки. Через це орган не здатний виконувати свої функції, зокрема, розпізнавати збудники, очищати кров, виробляти певні білки тощо. Це може призвести до смерті.

Яка профілактика хвороби?

Для запобігання захворюванню у ЦГЗ радять:

дотримуватися правил особистої гігієни: мити руки перед їжею і після кожного відвідування туалету;

пити бутильовану або кип’ячену воду;

добре мити овочі, фрукти, зелень і ягоди перед їжею.

Вірус гепатиту А гине через п'ять хвилин кип’ятіння. За кімнатної температури в сухому середовищі він зберігається протягом тижня, у воді — від трьох до десяти місяців, у випорожненнях — до 30 діб.

Чи є вакцина?

Так. Федір Лапій додає, що в Україні зареєстрована вакцина проти гепатиту А. Її можна використовувати як для тих, хто мав контакт з хворим, так і планово: «Вакцину потрібно використовувати як відповідь на спалах: вакцинувати контактних протягом двох тижнів від моменту контакту».

Планово вакцину використовують, щоб уникнути серйозних наслідків захворювання в людей з хронічними патологіями печінки, у тих, хто пережив трансплантація печінки, має хронічний гепатит B чи С, вроджені аномалії печінки тощо. Або ж просто не хоче ризикувати і набувати імунітет природним способом — перехворіти.

Лікар радить тим, хто занепокоєний спалахом гепатиту й має проблеми з печінкою, зробити лабораторний аналіз на імуноглобулін до вірусу гепатиту А. Цей аналіз показує, чи зустрічався ваш організм з цим вірусом і чи має антитіла.

Хоча навіть якщо ви вже перенесли гепатит А і маєте довічний імунітет від хвороби, це не означає, що можна нехтувати правилами особистої гігієни: купувати продукти будь-де і припинити мити руки. Адже, крім гепатиту А, є інші інфекційні захворювання.

Фото: pexels/ketut-subiyanto Миття рук

Коли звертатися до лікаря

У ЦГЗ закликають не займатися самолікуванням і не ставити діагнозів самостійно. Тільки лікар може діагностувати вірусний гепатит A й надати рекомендації щодо режиму й лікування. За словами Лапія, пожовтіння шкіри хоч і є симптомом гепатиту А, може виникати і з інших причин: наприклад, через інший вірус або онкозахворювання.