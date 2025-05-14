НСЗУ пояснила, що мають зробити лікарні, яким зупинили виплати від держави

"Зараз все в руках медзакладів. Якщо вони нададуть пояснення, ми відновимо оплати", - сказала Гусак.

Національна служба здоров’я України заявила, що лікарні, яким зупинили виплати, зможуть їх поновити після надання пояснень щодо порушень умов договору.

Про це повідомила голова НСЗУ Наталія Гусак у коментарі LB.ua.

«Ми вже не виставляємо жодних термінів. Зараз все в руках медзакладів. Якщо вони нададуть пояснення, ми відновимо оплати», — сказала Гусак.

Вона наголосила, що затримка з відповідями на 3–5 місяців означатиме таку ж затримку з оплатами: «У лікарні є засновник і керівник, вони мають розуміти, що треба виконувати умови договору. Я не бачила з 36 закладів критичних, там немає нічого унікального».