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НСЗУ пояснила, що мають зробити лікарні, яким зупинили виплати від держави

"Зараз все в руках медзакладів. Якщо вони нададуть пояснення, ми відновимо оплати", - сказала Гусак.

НСЗУ пояснила, що мають зробити лікарні, яким зупинили виплати від держави
Наталія Гусак
Фото: Макс Требухов

Національна служба здоров’я України заявила, що лікарні, яким зупинили виплати, зможуть їх поновити після надання пояснень щодо порушень умов договору.

Про це повідомила голова НСЗУ Наталія Гусак у коментарі LB.ua.

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«Ми вже не виставляємо жодних термінів. Зараз все в руках медзакладів. Якщо вони нададуть пояснення, ми відновимо оплати», — сказала Гусак.

Вона наголосила, що затримка з відповідями на 3–5 місяців означатиме таку ж затримку з оплатами: «У лікарні є засновник і керівник, вони мають розуміти, що треба виконувати умови договору. Я не бачила з 36 закладів критичних, там немає нічого унікального».

  • Детальніше про ситуацію довкола фінансування медзакладів читайте в матеріалі LB.ua «Шокова терапія: що треба знати про зупинку виплат 36 лікарням через мовчанку про ліки за держкошт».
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