Скільки в Україні сімейних лікарів та які зарплати вони отримують — розповідають у МОЗ

Наразі в Україні 2 541 надавач первинної медичної допомоги має договір з НСЗУ.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Понад 23 тисячі лікарів “первинки” (сімейних лікарів, педіатрів, терапевтів) надають медичну допомогу в більш ніж 7 тисячах місць (ЦПМСД, амбулаторіях тощо).

У середньому на одного лікаря припадає 1 249 декларацій, тоді як оптимальний обсяг практики, визначений законодавством, становить: 1 800 пацієнтів на сімейного лікаря, 2 000 — на терапевта, 900 — на педіатра.

Водночас понад 21% лікарів первинної ланки працюють із перевищенням оптимального навантаження.

Кількість сімейних лікарів в Україні залишається стабільною, а майже половина з тих, хто тимчасово залишив систему, згодом повертаються до професії.

У 2024 році держава виплатила надавачам первинної медичної допомоги понад 23,5 млрд грн.

Мінімальний рівень заробітної плати для лікаря первинки встановлений на рівні не менш як 20 тисяч грн, а для медичних сестер і братів — 13,5 тисяч грн.

“Це не фіксований рівень, це лише базові гарантії для медиків, котрі працюють повний робочий день. Керівник медзакладу може встановлювати доплати та надбавки з урахуванням складності, відповідальності та умов роботи, кваліфікації працівника, результатів його роботи. З моменту, як медзаклади стали самостійними підприємствами, відповідальність за розподіл бюджету та його раціональне використання покладено саме на керівника медичного закладу”, - пояснюють у МОЗ.

У відомстві кажуть, що все більше медзакладів спроможні забезпечувати лікарям значно вищу оплату.

За даними НСЗУ, у 2024 році середня заробітна плата сімейного лікаря становила 23,8 тис. грн, а медичних сестер і братів — 14,9 тис. грн. Водночас у 21 медичному закладі лікарі отримували понад 35 тис. грн щомісяця, а ще в 267 медзакладах — понад 28 тис. грн.

Нагадаємо, за словами голови НСЗУ, 70% лікарів страждають на професійне вигорання.