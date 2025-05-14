“Медзакупівлі” повідомили про відправлення у регіони ліків та медичних товарів на 83,2 млн грн — перелік

Йдеться про безоплатні медвироби, вакцини та препарати для лікування різних захворювань.
Про це повідомили у державному підприємстві.
Зокрема, йдеться про відправлення препаратів за наступними напрямками.
Доросла онкологія (32,5 млн грн):
- абіратерон;
- бендамустин;
- бікалутамід;
- бозутиніб;
- бортезоміб;
- вінкристин;
- гемцитабін;
- гозерелін;
- етопозид;
- ідарубіцин;
- капецитабін;
- карбоплатин;
- паклітаксел;
- сунітініб або пазопаніб;
- хлорамбуцил;
- цитарабін.
Дитяча онкологія (1,5 млн грн):
- антитимоцитарний глобулін кінський;
- аспарагіназа;
- бусульфан;
- ванкоміцин;
- ганцикловір;
- гемцитабін;
- гідрокортизон;
- голка Губера;
- деферасірокс;
- еритропоетин;
- ідарубіцин;
- ізотретиноїн;
- карбоплатин;
- комплект Trima Accel;
- лінезолід;
- метилпреднізолон;
- метотрексат;
- мікафунгін;
- ондансетрон;
- сульбактам/цефоперазон;
- тайгециклін;
- циклоспорин;
- циклофосфамід;
- цисплатин.
Серцево-судинні захворювання (32,4 млн грн):
- атравматичний шовний матеріал;
- біфуркаційний судинний протез в’язаний;
- двокамерний частотно адаптований штучний водій ритму серця;
- інтродюсер;
- інфляційний пристрій;
- картридж із кліпсами;
- керований абляційний катетер;
- керований електрофізіологічний діагностичний катетер;
- комплект для проведення процедури безперервного життєзабезпечення;
- коронарний балон-катетер;
- коронарний мікрокатетер;
- медвиріб для діагностичної церебральної ангіографії;
- медвироби для коронарографії судин;
- направляючий катетер;
- нейроваскулярний аспіраційний катетер;
- оклюдер;
- педіатричний балон-катетер;
- потокопереспрямовуючий стент;
- провід-електрод для тимчасової ендокардіальної кардіостимуляції;
- тонкостінний судинний протез.
Доросла гемофілія (1,2 млн грн):
- фактор коагуляції крові людини VIII
Дитяча гемофілія (1,6 млн грн):
- фактор згортання крові VIIа;
- фактор коагуляції крові людини VIII.
Аутизм (0,2 млн грн):
- арипіпразол;
- метилфенідат;
- рисперидон;
- солі вальпроєвої кислоти.
Бульозний епідермоліз (0,05 млн грн):
- бинт еластичний фіксуючий;
- трубчастий бинт.
Вакцини (2,6 млн грн):
- вакцина для профілактики кору, паротиту та краснухи;
- вакцина для профілактики поліомієліту.
Ендопротези (7 млн грн):
- ендопротез колінного суглоба;
- кульшові суглоби;
- спиця Кіршнера;
- тотальні ендопротези кульшового суглоба.
Легенева артеріальна гіпертензія (0,4 млн грн):
- силденафіл
Муковісцидоз (1,2 млн грн):
- дорназа альфа;
- панкреатин
Вірусні гепатити (0,05 млн грн):
- софосбувір/велпатасвір.
Також до лікарень відправилося медичних виробів для забезпечення розвитку донорства крові та її компонентів на суму 2,5 млн грн.
Перевірити наявність препаратів у лікарнях ви можете за допомогою Каталогу ліків на сайті МЗУ або у Telegram-боті МЗУ.
Нагадаємо, пацієнтські організації повідомляють про нестачу критичних ліків у медзакладах. У ГО “Пацієнти України” кажуть, що у бюджеті на закупівлю ліків не вистачає 8 млрд грн.