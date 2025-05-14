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“Медзакупівлі” повідомили про відправлення у регіони ліків та медичних товарів на 83,2 млн грн — перелік

За минулий тиждень ДП “Медзакупівлі” відправили у регіони медичні товари на загальну суму понад 83,2 млн грн.

“Медзакупівлі” повідомили про відправлення у регіони ліків та медичних товарів на 83,2 млн грн — перелік
Фото: КНП ОКЛ Івано-Франківської обласної ради

Йдеться про безоплатні медвироби, вакцини та препарати для лікування різних захворювань.

Про це повідомили у державному підприємстві.

Зокрема, йдеться про відправлення препаратів за наступними напрямками.

Доросла онкологія (32,5 млн грн):

  • абіратерон;
  • бендамустин;
  • бікалутамід;
  • бозутиніб;
  • бортезоміб;
  • вінкристин;
  • гемцитабін;
  • гозерелін;
  • етопозид;
  • ідарубіцин;
  • капецитабін;
  • карбоплатин;
  • паклітаксел;
  • сунітініб або пазопаніб;
  • хлорамбуцил;
  • цитарабін.

Дитяча онкологія (1,5 млн грн):

  • антитимоцитарний глобулін кінський;
  • аспарагіназа;
  • бусульфан;
  • ванкоміцин;
  • ганцикловір;
  • гемцитабін;
  • гідрокортизон;
  • голка Губера;
  • деферасірокс;
  • еритропоетин;
  • ідарубіцин;
  • ізотретиноїн;
  • карбоплатин;
  • комплект Trima Accel;
  • лінезолід;
  • метилпреднізолон;
  • метотрексат;
  • мікафунгін;
  • ондансетрон;
  • сульбактам/цефоперазон;
  • тайгециклін;
  • циклоспорин;
  • циклофосфамід;
  • цисплатин.

Серцево-судинні захворювання (32,4 млн грн):

  • атравматичний шовний матеріал;
  • біфуркаційний судинний протез в’язаний;
  • двокамерний частотно адаптований штучний водій ритму серця;
  • інтродюсер;
  • інфляційний пристрій;
  • картридж із кліпсами;
  • керований абляційний катетер;
  • керований електрофізіологічний діагностичний катетер;
  • комплект для проведення процедури безперервного життєзабезпечення;
  • коронарний балон-катетер;
  • коронарний мікрокатетер;
  • медвиріб для діагностичної церебральної ангіографії;
  • медвироби для коронарографії судин;
  • направляючий катетер;
  • нейроваскулярний аспіраційний катетер;
  • оклюдер;
  • педіатричний балон-катетер;
  • потокопереспрямовуючий стент;
  • провід-електрод для тимчасової ендокардіальної кардіостимуляції;
  • тонкостінний судинний протез.

Доросла гемофілія (1,2 млн грн):

  • фактор коагуляції крові людини VIII

Дитяча гемофілія (1,6 млн грн):

  • фактор згортання крові VIIа;
  • фактор коагуляції крові людини VIII.

Аутизм (0,2 млн грн):

  • арипіпразол;
  • метилфенідат;
  • рисперидон;
  • солі вальпроєвої кислоти.

Бульозний епідермоліз (0,05 млн грн):

  • бинт еластичний фіксуючий;
  • трубчастий бинт.

Вакцини (2,6 млн грн):

  • вакцина для профілактики кору, паротиту та краснухи;
  • вакцина для профілактики поліомієліту.

Ендопротези (7 млн грн):

  • ендопротез колінного суглоба;
  • кульшові суглоби;
  • спиця Кіршнера;
  • тотальні ендопротези кульшового суглоба.

Легенева артеріальна гіпертензія (0,4 млн грн):

  • силденафіл

Муковісцидоз (1,2 млн грн):

  • дорназа альфа;
  • панкреатин

Вірусні гепатити (0,05 млн грн):

  • софосбувір/велпатасвір.

Також до лікарень відправилося медичних виробів для забезпечення розвитку донорства крові та її компонентів на суму 2,5 млн грн.

Перевірити наявність препаратів у лікарнях ви можете за допомогою Каталогу ліків на сайті МЗУ або у Telegram-боті МЗУ.

Нагадаємо, пацієнтські організації повідомляють про нестачу критичних ліків у медзакладах. У ГО “Пацієнти України” кажуть, що у бюджеті на закупівлю ліків не вистачає 8 млрд грн.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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