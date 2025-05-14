“Медзакупівлі” повідомили про відправлення у регіони ліків та медичних товарів на 83,2 млн грн — перелік

За минулий тиждень ДП “Медзакупівлі” відправили у регіони медичні товари на загальну суму понад 83,2 млн грн.

Йдеться про безоплатні медвироби, вакцини та препарати для лікування різних захворювань.

Про це повідомили у державному підприємстві.

Зокрема, йдеться про відправлення препаратів за наступними напрямками.

Доросла онкологія (32,5 млн грн):

абіратерон;

бендамустин;

бікалутамід;

бозутиніб;

бортезоміб;

вінкристин;

гемцитабін;

гозерелін;

етопозид;

ідарубіцин;

капецитабін;

карбоплатин;

паклітаксел;

сунітініб або пазопаніб;

хлорамбуцил;

цитарабін.

Дитяча онкологія (1,5 млн грн):

антитимоцитарний глобулін кінський;

аспарагіназа;

бусульфан;

ванкоміцин;

ганцикловір;

гемцитабін;

гідрокортизон;

голка Губера;

деферасірокс;

еритропоетин;

ідарубіцин;

ізотретиноїн;

карбоплатин;

комплект Trima Accel;

лінезолід;

метилпреднізолон;

метотрексат;

мікафунгін;

ондансетрон;

сульбактам/цефоперазон;

тайгециклін;

циклоспорин;

циклофосфамід;

цисплатин.

Серцево-судинні захворювання (32,4 млн грн):

атравматичний шовний матеріал;

біфуркаційний судинний протез в’язаний;

двокамерний частотно адаптований штучний водій ритму серця;

інтродюсер;

інфляційний пристрій;

картридж із кліпсами;

керований абляційний катетер;

керований електрофізіологічний діагностичний катетер;

комплект для проведення процедури безперервного життєзабезпечення;

коронарний балон-катетер;

коронарний мікрокатетер;

медвиріб для діагностичної церебральної ангіографії;

медвироби для коронарографії судин;

направляючий катетер;

нейроваскулярний аспіраційний катетер;

оклюдер;

педіатричний балон-катетер;

потокопереспрямовуючий стент;

провід-електрод для тимчасової ендокардіальної кардіостимуляції;

тонкостінний судинний протез.

Доросла гемофілія (1,2 млн грн):

фактор коагуляції крові людини VIII

Дитяча гемофілія (1,6 млн грн):

фактор згортання крові VIIа;

фактор коагуляції крові людини VIII.

Аутизм (0,2 млн грн):

арипіпразол;

метилфенідат;

рисперидон;

солі вальпроєвої кислоти.

Бульозний епідермоліз (0,05 млн грн):

бинт еластичний фіксуючий;

трубчастий бинт.

Вакцини (2,6 млн грн):

вакцина для профілактики кору, паротиту та краснухи;

вакцина для профілактики поліомієліту.

Ендопротези (7 млн грн):

ендопротез колінного суглоба;

кульшові суглоби;

спиця Кіршнера;

тотальні ендопротези кульшового суглоба.

Легенева артеріальна гіпертензія (0,4 млн грн):

силденафіл

Муковісцидоз (1,2 млн грн):

дорназа альфа;

панкреатин

Вірусні гепатити (0,05 млн грн):

софосбувір/велпатасвір.

Також до лікарень відправилося медичних виробів для забезпечення розвитку донорства крові та її компонентів на суму 2,5 млн грн.

Перевірити наявність препаратів у лікарнях ви можете за допомогою Каталогу ліків на сайті МЗУ або у Telegram-боті МЗУ.

Нагадаємо, пацієнтські організації повідомляють про нестачу критичних ліків у медзакладах. У ГО “Пацієнти України” кажуть, що у бюджеті на закупівлю ліків не вистачає 8 млрд грн.