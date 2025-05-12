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“На нас хибно вплинула американська модель", – Вікторія Тимошевська про доступ до вузькопрофільних лікарів в Україні

На нас хибно вплинула американська модель, коли до вузькопрофільних фахівців дуже важко потрапити.

“На нас хибно вплинула американська модель", – Вікторія Тимошевська про доступ до вузькопрофільних лікарів в Україні
Вікторія Тимошевська
Фото: скрин відео

Довіру не можна вибудувати виключно на руках і плечах сімейного лікаря.

Про це у проєкті LB.ua “Боляче” розповіла співзасновниця благодійного фонду «Здорові рішення», фахівчиня з питань громадського здоров’я Вікторія Тимошевська.

За її словами, у медичній системі випала просвітницька роль вузьких медичних фахівців.

“У системі сімейні лікарі мають важливе місце, але вони не єдині в ній. Нам треба з погляду підходу держави, НСЗУ, ЦГЗ, МОЗ вибудовувати роботу через мережу вузьких спеціалістів. У нас багато фахівців, вони можуть виконувати цю роль з вибудови довіри”, - каже Тимошевська.

На думку фахівчині, часто профільні лікарі, зробивши операцію, “віддають” пацієнта сімейному лікарю.

“Скрізь: у Німеччині, Нідерландах, США — лікар і його фаховий досвід є привабливою рисою, на яку йдуть пацієнти. Там лікар може оперувати у двох-трьох лікарнях, навіть у різних штатах, і пацієнти будуть йти саме на нього. Але цей самий лікар навколо себе вибудовує систему довіри”, - говорить співзасновниця благодійного фонду.

Повністю бесіду про те, чому ми досі уникаємо відповідальності за власне здоров’я, читайте тут.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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