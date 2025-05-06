У 2024-му понад півмільйона українців з розладами психіки звернулися по допомогу до сімейних лікарів

У 2024 році в Україні понад 740 тис. пацієнтів з розладами психіки та поведінки отримали медичну допомогу.

З них понад 500 тис. отримали такі послуги в сімейного лікаря, що в 3,9 раза більше, ніж у 2023 році.

Про це повідомили у Національній службі охорони здоров'я.

У відомстві нагадують, що лікарі первинної медичної допомоги пройшли навчання за системою mhGAP та мають відповідну підготовку. Mental Health Gap Action Programme (скорочено – mhGAP) – глобальна програма ВООЗ, спрямована на підвищення доступу до послуг з охорони психічного здоров’я шляхом залучення медпрацівників первинної ланки до надання послуг пацієнтам із психічними розладами.

“У 2025 році послугу з підтримки ментального здоровʼя на первинному рівні повністю інтегровано в пакет “Первинна медична допомога”. Послуги з охорони ментального здоровʼя тепер доступні в усіх закладах первинної медичної допомоги, які уклали договір із НСЗУ.” - кажуть у НСЗУ.

Також з 1 січня 2025 року діє новий пакет “Психосоціальна і психіатрична допомога дорослим та дітям, що надається в центрах ментального (психічного) здоровʼя та мобільними мультидисциплінарними командами”.