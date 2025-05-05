Як отримати статус інвалідності українцям за кордоном, пояснюють у МОЗ

Це право зберігається незалежно від місця перебування людини.
Про це розповіли у Міністерстві охорони здоров'я.
Для українців, які перебувають у країнах, з якими Україна має чинні міжнародні договори у сфері соціального забезпечення та бажають отримувати виплати в країні проживання, передбачено спрощену процедуру обміну медичними документами. Це дає змогу пройти оцінювання повсякденного функціонування дистанційно.
До переліку таких країн входять:
- Болгарія;
- Естонія;
- Іспанія;
- Латвія;
- Литва;
- Польща;
- Португалія;
- Словаччина;
- Чехія.
Як це працює:
- передача медичних формулярів: уповноважений орган країни перебування (зазвичай орган соціального страхування або медичного обслуговування) передає медичні формуляри та додану до них медичну документацію до Пенсійного фонду України;
- передача до Центру оцінювання функціонального стану особи: центр оцінювання забезпечує переклад поданих матеріалів українською мовою, якщо це потрібно для подальшого розгляду;
- експертна команда Центру оцінювання функціонального стану осіб проводить розгляд справи;
- ухвалене рішення передається до Пенсійного фонду України.
Міжнародні договори не регламентують порядок розгляду поданих документів в Україні, не містять підстав для відмови у їх розгляді або механізму повернення на доопрацювання. Усі ці питання врегульовуються українським законодавством.
Тому для розгляду документів, отриманих у межах міжнародного співробітництва, застосовується загальний порядок, визначений українською нормативною базою.
“Таким чином, незалежно від формату документації, експертна команда оцінює її за єдиними прозорими правилами — як і всі інші випадки, коли подається запит на оцінювання функціонування”, - кажуть у МОЗ.
Громадяни України, які перебувають у країнах, з якими не укладено міждержавних договорів про соціальне забезпечення, також можуть пройти оцінювання повсякденного функціонування. Для цього діє загальна процедура, передбачена українським законодавством.
Щоб ініціювати процес, потрібно:
- підготувати медичну документацію;
- забезпечити переклад на українську мову;
- передати документи поштою на територію або безпосередньо до лікуючого лікаря (зокрема, через електронні засоби комунікації).
Після отримання документів лікар формує направлення на оцінювання. Експертна команда в Україні розглядає справу та визначає, як буде проводитися оцінювання — заочно або з використанням телемедицини. Це залежить від повноти та змісту медичної документації.
Медичні документи, видані на території РФ або республіки Білорусь, не приймаються до розгляду незалежно від форми, змісту чи способу подання.
У разі виникнення складнощів із підготовкою або передачею медичних документів, рекомендуємо звернутися до консульства або посольства України у країні перебування.
Нагадаємо, З 1 січня 2025 року в Україні впроваджено нову систему — оцінювання повсякденного функціонування. МСЕКи припинили своє існування, і встановленням статусу інвалідності займаються експертні команди.