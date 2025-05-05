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Як отримати статус інвалідності українцям за кордоном, пояснюють у МОЗ

Українці, які тимчасово або постійно перебувають за межами країни, можуть пройти оцінювання повсякденного функціонування, якщо в них є ознаки стійких або необоротних порушень здоров’я.

Як отримати статус інвалідності українцям за кордоном, пояснюють у МОЗ
Робота експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО) замість медико-соціальних експертних комісій,
Фото: Суспільне Луцьк

Це право зберігається незалежно від місця перебування людини.

Про це розповіли у Міністерстві охорони здоров'я.

Для українців, які перебувають у країнах, з якими Україна має чинні міжнародні договори у сфері соціального забезпечення та бажають отримувати виплати в країні проживання, передбачено спрощену процедуру обміну медичними документами. Це дає змогу пройти оцінювання повсякденного функціонування дистанційно.

До переліку таких країн входять:

  • Болгарія;
  • Естонія;
  • Іспанія;
  • Латвія;
  • Литва;
  • Польща;
  • Португалія;
  • Словаччина;
  • Чехія.

Як це працює:

  • передача медичних формулярів: уповноважений орган країни перебування (зазвичай орган соціального страхування або медичного обслуговування) передає медичні формуляри та додану до них медичну документацію до Пенсійного фонду України;
  • передача до Центру оцінювання функціонального стану особи: центр оцінювання забезпечує переклад поданих матеріалів українською мовою, якщо це потрібно для подальшого розгляду;
  • експертна команда Центру оцінювання функціонального стану осіб проводить розгляд справи;
  • ухвалене рішення передається до Пенсійного фонду України.

Міжнародні договори не регламентують порядок розгляду поданих документів в Україні, не містять підстав для відмови у їх розгляді або механізму повернення на доопрацювання. Усі ці питання врегульовуються українським законодавством.

Тому для розгляду документів, отриманих у межах міжнародного співробітництва, застосовується загальний порядок, визначений українською нормативною базою.

“Таким чином, незалежно від формату документації, експертна команда оцінює її за єдиними прозорими правилами — як і всі інші випадки, коли подається запит на оцінювання функціонування”, - кажуть у МОЗ.

Громадяни України, які перебувають у країнах, з якими не укладено міждержавних договорів про соціальне забезпечення, також можуть пройти оцінювання повсякденного функціонування. Для цього діє загальна процедура, передбачена українським законодавством.

Щоб ініціювати процес, потрібно:

  • підготувати медичну документацію;
  • забезпечити переклад на українську мову;
  • передати документи поштою на територію або безпосередньо до лікуючого лікаря (зокрема, через електронні засоби комунікації).

Після отримання документів лікар формує направлення на оцінювання. Експертна команда в Україні розглядає справу та визначає, як буде проводитися оцінювання — заочно або з використанням телемедицини. Це залежить від повноти та змісту медичної документації.

Медичні документи, видані на території РФ або республіки Білорусь, не приймаються до розгляду незалежно від форми, змісту чи способу подання.

У разі виникнення складнощів із підготовкою або передачею медичних документів, рекомендуємо звернутися до консульства або посольства України у країні перебування.

Нагадаємо, З 1 січня 2025 року в Україні впроваджено нову систему — оцінювання повсякденного функціонування. МСЕКи припинили своє існування, і встановленням статусу інвалідності займаються експертні команди.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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