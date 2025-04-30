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На майже 400 млн грн, – у червні почнеться капітальний ремонт Охматдиту

Відбудова сучасного корпусу лікарні «Охматдит» вартуватиме близько 396 мільйонів гривень — роботи оплатять з благодійного фонду при лікарні, який минулоріч викликав скандал.

На майже 400 млн грн, – у червні почнеться капітальний ремонт Охматдиту
Фото: МОЗ

Уже в червні має початися капітальний ремонт сучасного корпусу Охматдиту. який постраждав після російського ракетного удару 8 липня 2024 року. 

Про це повідомив МОЗ під час брифінгу у лікарні. 

Оплатять капітальний ремонт із коштів, зібраних на рахунках БФ «Охматдит — здорове дитинство». Це той самий благодійний фонд, навколо якого виник скандал після зібраних майже 400 млн грн донатів. 

Проєктно-кошторисна документація наразі проходить державну експертизу, а тендер на капітальний ремонт оголосять на Prozorro у першій половині травня. Перед оголошенням тендеру планують провести ринкові консультації з будівельними компаніями, аби залучити до тендеру якнайбільше учасників та посприяти конкуренції.

Кожен етап відбудови контролює Рада із відновлення Охматдиту.

«Всі рішення ухвалювались з розумінням, що лікувальний процес має бути безперервним, а лікарня — безпечною для пацієнтів. Ми залучаємо сторонню експертизу та вивіряємо кожен крок», — сказала Інна Іваненко, голова Ради з відновлення лікарні.

Під час капітального ремонту лікарня продовжить працювати та надавати допомогу пацієнтам. Зараз лікарня виконує ту ж кількість операцій, що й до удару, незважаючи на скорочення ліжкового фонду.

«Ми доклали максимум зусиль, аби діти продовжували отримувати меддопомогу безперервно у стінах Охматдиту. Для цього було тимчасово перекомплектовано відділення, перепрофільовано частину приміщень, оперативно організовано переміщення обладнання та персоналу. Попри виклики, ми забезпечили безперервність лікувального процесу та не плануємо зупиняти роботу навіть під час капремонту», — зазначив Олександр Урін, в.о. директора НДСЛ «Охматдит».

Зовнішні роботи мають завершити взимку, повідомили у МОЗ. 

Окрім нового корпусу, під час атаки 8 липня постраждало ще 4 будівлі: хірургічний, токсикологічний та адміністративний корпуси, а також трансформаторна підстанція.

Нагадаємо, що у січні стало публічно відомо, що МОЗ та благодійний фонд при Охматдиті домовляються про умови витрачання майже 400 млн донатів українців

Перші протиаварійні роботи в сучасному корпусі завершили у листопаді 2024 року, аби він міг пережити зиму. 

У цьому корпусі після російського удару тісняться медики з трьох корпусів: зруйнованого токсикологічного та хірургічного, який визнали аварійним. Отут можна переглянути і прочитати екскурсію лікарнею в цих умовах.

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