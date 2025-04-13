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Росіяни обстріляли лікарню на Чернігівщині, постраждала медсестра

Росіяни обстріляли лікарню на Чернігівщині, постраждала медсестра
Наслідки обстрілу лікарні
Фото: Чернігівська ОДА

Російські окупанти завдали удару дронами по лікарні в Семенівці на Чернігівщині. В результаті пошкоджені реанімаційне та стоматологічне відділення. 

Про це повідомила обласна військова адміністрація. 

"Семенівка. Росіяни знову обстріляли лікарню. Били ударними дронами. Є руйнування - пошкоджені реанімаційне та стоматологічне відділення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок "прильоту" поранена медсестра. 

"Підступний удар і вже не перший, на жаль. І це у велике церковне свято - на Вербну неділю. У російських злочинців немає нічого людського", - йдеться в повідомленні.

Фото: Чернігівська ОДА

Фото: Чернігівська ОДА

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