Російські окупанти завдали удару дронами по лікарні в Семенівці на Чернігівщині. В результаті пошкоджені реанімаційне та стоматологічне відділення.

Про це повідомила обласна військова адміністрація.

"Семенівка. Росіяни знову обстріляли лікарню. Били ударними дронами. Є руйнування - пошкоджені реанімаційне та стоматологічне відділення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок "прильоту" поранена медсестра.

"Підступний удар і вже не перший, на жаль. І це у велике церковне свято - на Вербну неділю. У російських злочинців немає нічого людського", - йдеться в повідомленні.

Фото: Чернігівська ОДА