ЦПД: РФ завдала удару по Сумах у Вербну неділю навмисно, щоб було багато жертв

"Всю так звану дипломатію і рекет Росія будує навколо ударів по цивільним".

Росіяни завдали удару по місту Суми у Вербну неділю навмисно, щоб було багато жертв, заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

"У Вербну неділю російські тварини вдарили ракетами по мирних жителях Сум навмисно, щоб було багато жертв. І це після візиту Віткоффа в Москву до Путіна", ідеться у повідомленні.

Очільник ЦПД підкреслює, що РФ завдала удару по Кривому Рогу, від якого загинули багато дітей, після візиту представника Путіна на переговорах зі США Кирила Дмитрієва у Вашингтон, де він також провів зустріч зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом.

"Всю так звану дипломатію і рекет Росія будує навколо ударів по цивільним", — додає Коваленко.

Ракетні удари РФ по Сумах

Зранку 13 березня російські окупанти завдали двох ракетних ударів по центральній частині міста Суми. Унаслідок балістичного удару загинула 21 людина, 83 цивільних постраждали, з них семеро дітей.