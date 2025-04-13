Атака РФ по Сумах є абсолютним злом, — Сибіга

Росія здійснила жахливу атаку на житловий район міста Суми у Вербну неділю.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував цинічний російський удар по місту Суми 13 квітня: "атака у велике християнське свято є абсолютним злом".

Про це ідеться у повідомленні МЗС України.

"Щойно, вранці у Вербну неділю, коли віруючі йдуть до церкви, щоб відсвяткувати вхід Господній до Єрусалиму, Росія здійснила жахливу атаку на житловий район міста Суми. Багато цивільних людей були вбиті та поранені. Така атака у велике християнське свято є абсолютним злом", — наголошує глава МЗС.

Українське МЗС передає детальну інформацією про цей воєнний злочин РФ усімзахідним партнерам і міжнародним інституціям. "Ми закликаємо всі столиці та штаб-квартири рішуче відреагувати", — додає Сибіга.

Другий місяць поспіль Росія відмовляється прийняти пропозицію США про повне припинення вогню, яку Україна безумовно прийняла 11 березня. Росія ж, натомість, посилює терор.

"Ми закликаємо партнерів надати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони та посилити тиск на Москву. Сила — єдина мова, яку вони розуміють, і єдиний спосіб покласти край жахливому терору", – заявив міністр Андрій Сибіга.